/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ சிறுமியை கர்ப்பமாக்கிய வாலிபர் கைது
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:42 AM
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இடைப்பாடி; மகுடஞ்சாவடி அருகே, சிறுமியை கர்ப்பமாக்கிய வாலிபர் போக்சோவில் கைது
செய்யப்பட்டார்.
மகுடஞ்சாவடி அருகே கூடமலையை சேர்ந்த, 15 வயது சிறுமி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் பிளஸ் 1 படித்து வருகிறார். கடந்தாண்டு நவ., 23ல், வீட்டில் தனியாக இருந்-துள்ளார். அப்போது உறவினரான மோகன், 25, என்பவர் சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்-துள்ளார். இந்நிலையில், சிறுமி வயிறு வலிப்ப-தாக கூறியதையடுத்து, சேலம் அரசு மருத்துவம-னையில் சிகிச்சை
அளித்தனர்.
அப்போது சிறுமி, 9 மாத கர்ப்பமாக இருப்பதாக டாக்டர்கள் கூறியுள்ளனர். இதனால் அதிர்ச்சிய-டைந்த சிறுமியின் தாய், சங்ககிரி அனைத்து மகளிர் போலீசில் நேற்று முன்தினம் புகார் அளித்தார். மோகனை போக்சோ வழக்கில், சங்க-கிரி அனைத்து மகளிர் போலீசார் நேற்று கைது
செய்தனர்.