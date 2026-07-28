தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ சிறுமியை கர்ப்பமாக்கிய வாலிபர் கைது

சிறுமியை கர்ப்பமாக்கிய வாலிபர் கைது

சிறுமியை கர்ப்பமாக்கிய வாலிபர் கைது

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:42 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:42 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

இடைப்பாடி; மகுடஞ்சாவடி அருகே, சிறுமியை கர்ப்பமாக்கிய வாலிபர் போக்சோவில் கைது

செய்யப்பட்டார்.

மகுடஞ்சாவடி அருகே கூடமலையை சேர்ந்த, 15 வயது சிறுமி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் பிளஸ் 1 படித்து வருகிறார். கடந்தாண்டு நவ., 23ல், வீட்டில் தனியாக இருந்-துள்ளார். அப்போது உறவினரான மோகன், 25, என்பவர் சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்-துள்ளார். இந்நிலையில், சிறுமி வயிறு வலிப்ப-தாக கூறியதையடுத்து, சேலம் அரசு மருத்துவம-னையில் சிகிச்சை

அளித்தனர்.

அப்போது சிறுமி, 9 மாத கர்ப்பமாக இருப்பதாக டாக்டர்கள் கூறியுள்ளனர். இதனால் அதிர்ச்சிய-டைந்த சிறுமியின் தாய், சங்ககிரி அனைத்து மகளிர் போலீசில் நேற்று முன்தினம் புகார் அளித்தார். மோகனை போக்சோ வழக்கில், சங்க-கிரி அனைத்து மகளிர் போலீசார் நேற்று கைது

செய்தனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us