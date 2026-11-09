/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/கம்பத்தில் பைக் மோதி வாலிபர் பலி
ADDED : நவ 09, 2026 12:51 AM
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வாழப்பாடி: தநாயக்கன்பாளையம் அடுத்த ஏத்தாப்பூரை சேர்ந்தவர் வெங்கடேசன், 28. இவரது நண்பர் அதே பகுதியை சேர்ந்த பிரவீன், 25. இருவரும், புத்திரகவுண்டன்பாளையம் பகுதிக்கு, நேற்று தீபாவளிக்கு பட்டாசு வாங்கிக்கொண்டு, மாலை 4:00 மணிக்கு வீட்டிற்கு, ஹீரோ பைக்கில் சென்றனர்.
பைக்கை வெங்கடேசன் மது போதையில் ஓட்டி சென்றார். ஏத்தாப்பூர் பழைய பாலம் அருகே சென்றபோது, வளைவில் சாலையோர கம்பத்தில் பைக் மோதியது. இதில் சம்பவ இடத்திலேயே வெங்கடேசன் உயிரிழந்தார். படுகாயம் அடைந்த பிரவீனை அப்பகுதியினர் மீட்டு, சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். ஏத்தாப்பூர் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.