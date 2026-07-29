/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் அடிபட்டு வாலிபர் உயிரிழப்பு
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:12 AM
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சேலம்: சேலம் மாவட்டம் மின்னாம்பள்ளி - ஏத்தாப்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன்கள் இடையே, ஆண் சடலம் கிடப்பதாக, நேற்று சேலம் ரயில்வே போலீசா-ருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
அங்கு சென்ற போலீசார், உடலை கைப்பற்றி விசாரித்ததில், இறந்து கிடந்தவர், வாழப்பாடி, கணபதி கவுண்டர் தெருவை சேர்ந்த குமார், 35, என்பதும், தண்டவாளத்தை கடக்க முயன்ற-போது, சேலம் - சென்னை எழும்பூர் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் அடிபட்டு உயிரிழந்ததும் தெரிந்தது. தொடர்ந்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.