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பைக் மீது கார் மோதி வாலிபர் பலி

பைக் மீது கார் மோதி வாலிபர் பலி

ADDED : ஜூலை 30, 2026 02:07 AM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 02:07 AM

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சங்ககிரி: நாமக்கல் மாவட்டம் குமாரபாளையம், எலந்தகுட்டை, சக்தி நகரை சேர்ந்தவர் கனகாள், 43. இவரது மகன் சக்திவேல், 27. இவர்கள் ஊரில் திருவிழா என்பதால், ஆடு வாங்க அவரது ஊர்-காரர்களுடன், சேலம் மாவட்டம் சங்ககிரி, காளிப்பட்டி பிரிவு சாலைக்கு நேற்று வந்தனர். ஆடு வாங்கி, அவர்களது ஊர்காரர்-களிடம் கொடுத்தனர்.

பின் சக்திவேலும், கனகாளும், 'பல்சர்' பைக்கில் வீட்டுக்கு புறப்-பட்டனர். ஹெல்மெட் அணியாமல் சக்தி வேல் ஓட்டினார். மதியம், 12:30 மணிக்கு வைகுந்தம் பஸ் ஸ்டாப் அருகே சென்ற-போது, 'வேகன் ஆர்' கார், பைக் மீது மோதியது. இதில் தடுமாறி விழுந்த சக்திவேல் பலத்த காயம் அடைந்தார். அவரை, மக்கள் மீட்டு, சங்ககிரி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். வழியில்

உயிரிழந்தார். கனகாள் மற்றும் காரில் பயணித்த, ஈரோடு மாவட்-டத்தை சேர்ந்த ராஜமாணிக்கம் மனைவி காந்தி, 46, ஆகியோரும் காயம் அடைந்தனர். அவர்கள், ஈரோட்டில் உள்ள தனியார் மருத்-துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர். சங்ககிரி போலீசார் விசாரிக்கின்-றனர்.

தொழிலாளி சாவு

ஈரோடு, மரப்பாலம், கோப்பெருந்தேவி தெருவை சேர்ந்த கூலித்-தொழிலாளி ஷாகுல் அமீத், 36. ஈரோட்டில் இருந்து சேலம் செல்ல, நேற்று முன்தினம் இரவு, 11:45 மணிக்கு, ஸ்பிளண்டர் புரோ பைக்கில் ஹெல்மெட் அணியாமல் சென்று கொண்டி-ருந்தார். சங்ககிரி, சன்னியாசிப்பட்டி ரயில்வே கேட் பகுதியில் சென்றபோது, சாலையோரம் நின்றிருந்த லாரி பின்புறம், பைக் மோதியது. இதில் படுகாயம் அடைந்த ஷாகுல் அமீத், ஈரோடு அரசு மருத்துவ

மனையில் சேர்க்கப்பட்டார். அங்கு நேற்று, அவர் உயிரிழந்தார். சங்ககிரி போலீசார், 'ரெட்சிக்னல்' எதுவும் வைக்காமல், லாரியை நிறுத்தியிருந்த டிரைவர் மீது வழக்குப்பதிந்து

விசாரிக்கின்றனர்.

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