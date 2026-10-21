தனியார் பள்ளி தாளாளர் மகளுடன் பழகிய வாலிபரை கடத்தி தாக்குதல்; 5 பேர் கைது
தனியார் பள்ளி தாளாளர் மகளுடன் பழகிய வாலிபரை கடத்தி தாக்குதல்; 5 பேர் கைது
ADDED : அக் 21, 2026 05:57 AM
வாழப்பாடி,:தனியார் பள்ளி தாளாளர் மகளை காதலித்த தொழிலாளியை காரில் கடத்தி தாக்கிய, ஐந்து பேரை வாழப்பாடி போலீசார் கைது செய்தனர்.
சேலம்
மாவட்டம் வாழப்பாடி, பாப்பநாயக்கன்பட்டியை சேர்ந்த மாது மகன்
அகீஸ்குமார், 20, கூலி தொழிலாளி. இவரது நண்பர் அத்தனுார்பட்டியை
சேர்ந்த முரளீஸ்வரன், 22; இருவரும் நேற்று முன்தினம் காலை
வாழப்பாடிக்கு பைக்கில் சென்ற நிலையில் வீடு திரும்பவில்லை. இதனால்
பெற்றோர் வாழப்பாடி போலீசில் புகார் கொடுத்தனர். இந்நிலையில் மாலையில்
வாழப்பாடி போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு சென்ற முரளீஸ்வரன் புகாரளித்தார்.
அதில்,
'என்னையும் அகீஸ்குமாரையும் ஐந்து பேர் காரில் கடத்தினர். என்னை
தாக்கிவிட்டு விடுவித்தனர். அகீஸ்குமாரை தாக்கி மிரட்டல் விடுத்து
வருகின்றனர்' என கூறியிருந்தார். இதுகுறித்து விசாரித்த போலீசார்,
கபடி பயிற்சியாளர் உள்பட ஐந்து பேரை நேற்று கைது செய்தனர்.
இதுகுறித்து போலீசார் கூறியதாவது:
வெள்ளாளப்பட்டியை
சேர்ந்த தனியார் பள்ளி தாளாளர் சங்கரின், 19 வயது மகள், கோவையில்
தனியார் கல்லுாரியில் படிக்கிறார். இவருக்கு இன்ஸ்டாகிராமில்
பழக்கமான அகீஸ்குமார் காதலித்துள்ளார். இதையறிந்த சங்கர் மகளை
கண்டித்தார். இதுகுறித்து தனது மூத்த மருமகனான, கபடி பயிற்சியாளர்
வெங்கடேசன், 35, அவரது அகாடமியில் பயிற்சி பெறும் இடையப்பட்டி
உதயகுமார், 28, திண்டுக்கல் தீபக், 20, கிரிதரண், 19, திருவண்ணா
மலையை சேர்ந்த, 17 வயது வாலிபர் மூலம், இருவரையும் காரில்
கடத்தியுள்ளனர். அத்தனுார்பட்டியில் உள்ள கபடி பயிற்சி மையத்தில்
வைத்து இருவரையும் தாக்கினர்.
'இதை யாரிடமும் சொல்லக்கூடாது'
எனக்கூறி முரளீஸ்வரனை விடுவித்தனர். அவர் போலீசில் புகார்
கொடுத்ததால், அகீஸ்குமாரை கடத்திய கும்பலை தேடினோம். இதையறிந்த
கடத்தல் கும்பல், ஏத்தாப்பூர் முத்துமலை முருகன் கோவில் அருகே
அகீஸ்குமாரை இறக்கிவிட்டு, சேலம் நோக்கி காரில் தப்பினர். நாங்களும்
விரைந்து சென்று சேலத்தில் காரை மடக்கி, வெங்கடேசன் உள்பட ஐந்து
பேரையும் கைது செய்தோம்.
கடத்தலுக்கு பயன்படுத்திய, வேகன் ஆர்,
மாருதி எர்டிகா கார்களை பறிமுதல் செய்துள்ளோம். தாக்குதலில்
படுகாயம் அடைந்த அகீஸ்குமாரை, வாழப்பாடி அரசு மருத்துவமனையில்
சேர்த்துள்ளோம். இவ்வாறு போலீசார் கூறினர்.