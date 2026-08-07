சுற்றுச்சுவர் இடிந்த விவகாரம் மண்டல ஏ.இ.இ., ஆய்வு

ADDED : ஜூலை 30, 2026 02:01 AM
ஜலகண்டாபுரம்: ஜலகண்டாபுரம் டவுன் பஞ்சாயத்து, 12வது வார்டு கரட்டு முனி-யப்பன் கோவில் அருகே, 'அம்ருத் 2.0' குடிநீர் அபிவிருத்தி திட்டம், 2022 --23ல், 14 கோடி ரூபாய் மதிப்பில், 3 லட்சம் லிட்டர் கொள்ளளவில் மேல்நிலை நீர் தேக்க தொட்டி, ஒரு லட்சம் லிட்டர் கொள்ளளவில், தரைமட்ட நீர் தேக்க தொட்டி, சுற்றுச்சுவர் கட்டப்பட்டன. இன்னும் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்படவில்லை.
நேற்று முன்தினம் மதியம், தொட்டிகளை சுத்தப்படுத்த அதிலி-ருந்து தண்ணீர் வெளியேற்றப்பட்டது. போதிய வழியின்றி, சுற்-றுச்சுவரின் ஒரு பக்கத்தில் தண்ணீர் தேங்கியது. தொடர்ந்து அந்த சுற்றுச்சுவரின் ஒரு பகுதி இடிந்து விழுந்தது. இதுகுறித்து நேற்று நம் நாளிதழில் செய்தி வெளியானது.தொடர்ந்து சேலம் மண்டல டவுன் பஞ்சாயத்து உதவி செயற்-பொறியாளர் கணேசன், டவுன் பஞ்சாயத்து செயல் அலுவலர் அசோக்குமார், உதவி பொறியாளர் அன்பழகன் உள்ளிட்டோர் சம்பவ இடத்தில் ஆய்வு செய்தனர். அதன் அறிக்கை, டவுன் பஞ்-சாயத்து உதவி இயக்குனரிடம் வழங்கி உரிய நடவடிக்கை எடுக்-கப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.