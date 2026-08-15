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வனப்பகுதியாக அறிவிப்புக்கு   எதிராக வழக்கு 

வனப்பகுதியாக அறிவிப்புக்கு   எதிராக வழக்கு 

UPDATED : ஆக 13, 2026 07:18 PM

ADDED : ஆக 13, 2026 07:11 PM

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UPDATED : ஆக 13, 2026 07:18 PM ADDED : ஆக 13, 2026 07:11 PM

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மதுரை:சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி அருகே சேதுரகுநாதபட்டணம் ஊராட்சி தலைவி அஜிதா. உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு:சேதுரகுநாதபட்டணத்தில் 397 ஏக்கர் நிலப்பகுதியை பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதியாக அறிவித்து தமிழக அரசு அரசாணை பிறப்பித்தது.

விளையாட்டு மைதானம், திருமண மண்டபம், கோயில், பூங்கா உள்ளிட்ட பல்வேறு பொது பயன்பாட்டிற்கு 60 ஏக்கர் நிலம் தேவை. அரசாணையிலிருந்து 60 ஏக்கருக்கு விலக்களிக்க வேண்டும். மக்களிடம் கருத்து கேட்பு நடத்தாமல் வெளியிட்ட அரசாணையை ரத்து செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.நீதிபதிகள் சி.வி.கார்த்திகேயன், ஆர்.சக்திவேல் அமர்வு விசாரித்தது. மனுதாரர் தரப்பில் வழக்கறிஞர் நவநீதராஜா ஆஜரானார். நீதிபதிகள் மாவட்ட வன அலுவலர் செப்.10 ல் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டனர்.

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