வாளுடன் 3 பேர் கைது

ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:02 PM
சிவகங்கை,ஜூலை 21-
மறவமங்கலத்தை சேர்ந்த பாலமுருகன் மகன் முத்துப்பாண்டி 23.
இவர் மீது பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளது. இவர் கடந்த 18ம் தேதி போலீசார் தனது மீது பொய் வழக்கு போடுவதாக கூறியும் போலீசாரை கண்டித்து தற்கொலை செய்து கொள்வதாக கூறி மறவமங்கலத்தில் உள்ள டவர் மீது தனது நண்பர் அகஸ்டினுடன் ஏறி பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார். 3 மணி நேர போராட்டத்திற்கு பேச்சுவார்த்தை நடத்திய பின்பு டவரில் இருந்து இறங்கினார். இந்நிலையில் நேற்று இவர் சிறியூர் செல்லும் ரோட்டில் அரசால் தடைசெய்யப்பட்ட இரும்பு வாளுடன் மக்களை அச்சுறுத்தும் நோக்கில் இருந்துள்ளார். எஸ்.ஐ., ஜெயக்கண்ணன் தலைமையிலான போலீசார் முத்துப்பாண்டியை கைது செய்து அவர் வைத்திருந்த இரும்பு வாளை பறிமுதல் செய்தனர். இதே போல் மறவமங்கலம் மதுக் கடை அருகே கையில் வாளுடன் நின்ற அண்ணாநகர் பகுதியை சேர்ந்த மாரிமுத்து மகன் பால்பாண்டி 30, தங்கபாண்டி 37 3 பேரையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.