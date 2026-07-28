ஆடிப் பொங்கல் விழா

ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:52 PM
சிங்கம்புணரி, ஜூலை 29-–
சிங்கம்புணரி அருகே அ.காளாப்பூரில் ஆடிப் பொங்கல் விழாவையொட்டி ஒரே இடத்தில் 100 கிடா, ஆயிரம் கோழிகள் பலியிட்டு வழிபாடு நடத்தப்பட்டது.
இங்குள்ள வடக்குவாசல் செல்வி அம்மன் கோயிலில் ஆடி செவ்வாய் நாளில் பொங்கல் விழா கொண்டாடப்படுவது வழக்கம். நேற்று இவ்விழா கிராமமக்களால் கொண்டாடப்பட்டது. காலை 6:00 மணி முதல் மாலை 5:00 மணி வரை கிராமத்தினர் கோயில் முன் ஆடு, கோழிகளை அம்மனுக்கு நேர்த்திக்கடனாக பலியிட்டனர். பின்னர் அந்த இடத்திலேயே பொங்கல் வைத்து அம்மனுக்கு படைத்து வழிபட்டனர். இதில் 100-க்கும் மேற்பட்ட ஆடுகளும், ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட கோழிகளும் பலியிடப்பட்டன.
அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு வழிபாடு நடத்தப்பட்டது. விழாவில் அ.காளாப்பூர், கல்லம்பட்டி, கரடிப்பட்டி, மூவன்பட்டி, முறையூர், சூரக்குடி உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராம மக்கள் பொங்கல் வைத்து அம்மனை வழிபட்டனர். ஆடிப் பொங்கலையொட்டி பெரும்பாலான வீடுகளில் நேற்று கறி விருந்து நடந்தது.