/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ தர்ம முனீஸ்வரர் கோயிலில் ஆடி பூஜை
ADDED : ஆக 09, 2026 04:00 PM
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மானாமதுரை, ஆக.10–-
மானாமதுரை தல்லாகுளம் தர்ம முனீஸ்வரர் கோயில் கிடா வெட்டு அன்னதான பூஜையில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.
மதுரை, ராமேஸ்வரம் நான்கு வழிச்சாலையில் மானாமதுரை தல்லாகுளத்தில் சாலையின் நடுவே ஊரின் காவல் தெய்வமான தர்ம முனீஸ்வரர் கோயில் உள்ளது. இங்கு செவ்வாய்,வெள்ளி, ஞாயிறன்று ஏராளமான பக்தர்கள் ஆடு,கோழிகளை பலியிட்டு சுவாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். நேற்று ஆடி மாத பூஜையை முன்னிட்டு ஏராளமான பக்தர்கள் சார்பில் நடைபெற்ற கிடாவெட்டு பூஜையை முன்னிட்டு அதிகாலை சுவாமிகளுக்கு பால், பன்னீர், சந்தனம், நெய், தயிர், இளநீர் அபிஷேகம் நடந்தது. ஏராளமான பக்தர்கள் பொங்கல் வைத்து ஆடுகள் மற்றும் கோழிகளை பலியிட்டு வழிபட்டனர்.
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