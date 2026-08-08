‛ஆல்பா’ டூவீலர்களில் கேமரா, வாக்கி டாக்கி இல்லாமல் தவிப்பு
‛ஆல்பா’ டூவீலர்களில் கேமரா, வாக்கி டாக்கி இல்லாமல் தவிப்பு
ADDED : ஆக 07, 2026 04:10 PM
சிவகங்கை, ஆக. 8-மாவட்டத்தில் ஓடும் 17 ‛ஆல்பா’ டூவீலர்களில் வாக்கி டாக்கி, முதலுதவி பெட்டி, கேமராக்கள் இல்லாமல் பாதுகாப்பு பணி போலீசார் தவித்து வருகின்றனர். மாவட்ட அளவில் திறந்தவெளியில் அமர்ந்து மது அருந்துவோரை கட்டுப்படுத்தவும், பிற குற்றச்சம்பவங்களின் போது முன்பே சென்று அந்தந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வாக்கி டாக்கி மூலம் தகவல் தெரிவிப்பதற்காக ‛ஆல்பா-2’ டூவீலர்கள் 17 வரை ஓடுகின்றன. ஒவ்வொரு டூவீலரிலும் ஒரு போலீசார், ஊர்க்காவல் படையினர் இருப்பர். இவர்கள் அந்தந்த போலீஸ் எல்கைக்குள் ரோந்து செல்லும் போது, திறந்தவெளியில் அமர்ந்து மது அருந்துவோரை கேமராவில் படம் பிடித்து, வாக்கி டாக்கி மூலம் ஸ்டேஷனுக்கு தகவல் தெரிவித்து, உடனே அவர்களை கைது செய்ய வேண்டும்.
அதே போன்று ரோட்டில் சிறுசிறு விபத்து நேரிட்டால் அவர்களுக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்க முதலுதவி பெட்டி இருக்க வேண்டும். அதே போன்று அதிகவேமாக ரோந்து பணிகளை மேற்கொள்ள தரமான புதிய டூவீலர்களை ‛ஆல்பா 2’ திட்டத்திற்கு ஒதுக்கியிருக்க வேண்டும். ஆனால், பெரும்பாலான டூவீலர்களின் டயர் தேய்ந்து, பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் அவசரமாக செல்ல முடியாமல் போலீசார் தவித்து வருகின்றனர். எனவே மாவட்ட எஸ்.பி., அபிேஷக் குப்தா ‛ஆல்பா -2’ ரோந்து டூவீலர்களில் அரசு அறிவித்த அனைத்துவித பொருட்களுடன், தரமான டூவீலரை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பாதிக்கப்பட்ட போலீசார் கூறியதாவது: அவசர காலங்களில் உடனே கேமராவில் வீடியோ, போட்டோ எடுக்க வேண்டும். ஸ்டேஷனுக்கு தகவல் தெரிவிக்க வாக்கி டாக்கி, முதலுதவி பெட்டி இருக்க வேண்டும். இவை அனைத்தையும் முதலில் வழங்கி, பின்னர் வாங்கி கொண்டனர். இதனால் ரோந்து பணி மேற்கொள்வதில் சிரமமாக உள்ளது. ///