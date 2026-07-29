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மாட்டு வண்டி பந்தயம்

மாட்டு வண்டி பந்தயம்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:41 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:41 PM

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சிவகங்கை,ஜூலை 30-

சிவகங்கை அருகே முத்துபட்டி மற்றும் குமாரபட்டி கிராமத்தில் ஆடி திருவிழாவை முன்னிட்டு மாட்டு வண்டி பந்தயம் நடந்தது.

பெரிய மாட்டு பிரிவில் 11 ஜோடி மாடுகளும், சிறிய மாட்டு பிரிவில் 30 ஜோடி மாடுகளும் பங்கேற்றன. முதல் 4 இடங்களை பிடித்த மாட்டின் உரிமையாளருக்கும் அதை ஓட்டிய சாரதிகளுக்கும் விழா குழுவினரால் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது. குமாரபட்டியில் நடந்த போட்டியில் பெரிய மாட்டில் 10 ஜோடி மாடுகளும், சிறிய மாட்டில் 30 ஜோடி மாடுகளும் பங்கேற்றன.

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