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புளியாலில் கட்டிய சில நாளில் சேதமான சிமின்ட் கால்வாய்

புளியாலில் கட்டிய சில நாளில் சேதமான சிமின்ட் கால்வாய்

ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:01 PM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:01 PM

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தேவகோட்டை, ஜூலை 20–

தேவகோட்டை ஒன்றியம், புளியாலில் கட்டிய சில நாட்களிலேயே கழிவு நீர் கால்வாய் மேதமாகிவிட்டதாக மக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர்.

இந்த ஒன்றியத்தின் பெரிய ஊராகவும், தொண்டி மெயின்ரோட்டில் அமைந்துள்ளது புளியால். இங்குள்ள அரசு உயர்நிலை பள்ளி செல்லும் ரோட்டில் கால்வாய் வசதியின்றி கழிவுநீர் மற்றும் மழை நீர் தேங்கி மக்களுக்கு சிரமத்தை ஏற்படுத்துவதாக புகார் எழுந்தது. இதையடுத்து சில நாட்களுக்கு முன் கழிவுநீர் செல்ல சிமின்ட் கால்வாய் கட்டினர். தொடர்ந்து கால்வாய் கட்டுவதற்கு முன் இந்த ரோட்டில் பேவர் பிளாக் கற்கள் பதிக்க ரூ.10.02 லட்சம் நிதி ஒதுக்கிய போதும், கற்கள் பதித்த பின்னரே கால்வாய் கட்டியிருக்க வேண்டும். ஆனால், பேவர் பிளாக் கற்கள் பதிக்கும் பணிக்கு முன்னரே சிமின்ட் கால்வாய் கட்டிவிட்டனர். இதனால் இந்த மண் ரோட்டில் செல்லும் வாகனங்கள் வளைவில் திரும்பும் போது சிமின்ட் கால்வாயில் மோதி சேதமாகின்றன. இதனால் அரசு நிதி வீணாகி விட்டதாக கிராம மக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர். புளியால் ஊராட்சியில் முறையான வளர்ச்சி பணிகளை மேற்கொள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய கமிஷனர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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