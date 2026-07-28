/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ மூதாட்டியிடம் செயின் பறிப்பு
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:40 PM
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சிவகங்கை, ஜூலை 29-–
காளையார்கோவில் அருகேயுள்ள காஞ்சிரம் பகுதியை சேர்ந்தவர் தாமரைச்செல்வன் 70, வள்ளி 60 தம்பதி. இவர்கள் இருவரும் நேற்று முன்தினம் வீட்டில் இருந்தபோது அவர்களது ஆட்டை அருகில் இருந்த மாடு முட்ட வந்துள்ளது. அவற்றை விரட்ட வள்ளி மதியம் 12:00 மணிக்கு வீட்டிற்கு வெளியே சென்றார். அப்போது அங்கு வந்த 35 வயதுள்ளவர் வள்ளி அணிந்திருந்த 7 பவுன் தங்க தாலி செயினை பறித்துக்கொண்டு தப்பினார். வள்ளி காளையார்கோவில் போலீசில் புகார் அளித்தார்.