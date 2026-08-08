/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ சாலையோரம் சாய்ந்த மரங்கள் அகற்றப்படாததால் அபாயம்
ADDED : ஆக 07, 2026 05:11 PM
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காரைக்குடி, ஆக. 8-
காரைக்குடியில் இருந்து கல்லல் செல்லும் நெடுஞ்சாலை ஓரத்தில் சாய்ந்து கிடக்கும் மரங்கள் அகற்றப்படாததால் விபத்து அபாயம் நிலவுகிறது.
மானகிரியில் இருந்து கல்லல் வரையிலான நெடுஞ்சாலையின் இருபுறமும் பழமையான மரங்கள் உள்ளது. தினமும் காரைக்குடிக்கு கல்லல், மதகுபட்டி, காளையார்கோயில், சிவகங்கையிலிருந்து ஏராளமானோர் வேலைக்காகவும் கல்விக்காகவும் சாலை மார்க்கமாக வந்து செல்கின்றனர். கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு பெய்த கனமழை காரணமாக ஏராளமான மரங்கள் சாய்ந்தது. ஆனால், இதுவரை சாய்ந்த மரங்கள் அகற்றப்படவில்லை. சாய்ந்து கிடக்கும் மரங்களால் வாகன ஓட்டிகள் சாலையில் சென்று வரவே அச்சமடைந்து வருகின்றனர். சாய்ந்து கிடக்கும் மரங்களை முழுமையாக அகற்ற பலமுறை கோரிக்கை விடுத்தும் எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை.