ஏமாற்றம் அரசு மருத்துவமனையில் டாக்டர்கள் இல்லை காலிப்பணியிடம் அதிகரிப்பால் நோயாளிகள்

ஏமாற்றம் அரசு மருத்துவமனையில் டாக்டர்கள் இல்லை காலிப்பணியிடம் அதிகரிப்பால் நோயாளிகள்
ஏமாற்றம் அரசு மருத்துவமனையில் டாக்டர்கள் இல்லை காலிப்பணியிடம் அதிகரிப்பால் நோயாளிகள்
ADDED : ஜூலை 30, 2026 03:30 PM
காரைக்குடி,ஜூலை 31-
காரைக்குடி அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில் கர்ப்பிணிகள், அவசர சிகிச்சை பெற வேண்டிய நோயாளிகள் ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் பெற முடியாமல் தவிக்கின்றனர்.
கண் மற்றும் காது, மூக்கு, தொண்டை டாக்டர் பணியிடமும் காலியாக உள்ளது.
காரைக்குடி அரசு மருத்துவமனையானது சிவகங்கை மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையாகும். சூரக்குடி சாலையில் இயங்கும் இந்த மருத்துவமனைக்கு காரைக்குடி மட்டுமின்றி புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த ஏராளமானோர் சிகிச்சை, பிரசவத்திற்காக வந்து செல்கின்றனர். மாதத்திற்கு 300 க்கும் மேற்பட்ட பிரசவங்கள் நடக்கிறது. இங்கு போதிய மருத்துவர்கள், ரேடியாலஜிஸ்ட் உட்பட தொழில்நுட்ப பணியாளர்கள், இல்லாததால் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற முடியாத நிலை நீடிக்கிறது.
தினமலர் நாளிதழில் தொடர்ந்து செய்தி வெளியானதை தொடர்ந்து செவிலியர்கள் மற்றும் டாக்டர்கள் பணியமர்த்தப்பட்டனர்.
இம்மருத்துவமனையில் கர்ப்பிணிகள் மற்றும் அவசர சிகிச்சை பெற வேண்டிய நோயாளிகள் சிடி ஸ்கேன், எம்.ஆர்.ஐ., ஸ்கேன், அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸ்கேன் எடுப்பதற்கு வந்து செல்கின்றனர். இங்கு ஸ்கேன் செலவு குறைவு என்பதால் தினமும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நோயாளிகள் வந்து செல்கின்றனர். ஆனால் 10 நாட்களுக்கும் மேலாக, ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் வழங்குவதற்கு டாக்டர்கள் இல்லாததால் நோயாளிகள் சிரமப்படுகின்றனர்.
சமூக ஆர்வலர்கள் கூறுகையில்;
காரைக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் நீண்ட காலமாக ஸ்கேன் டாக்டர்கள் இல்லாமல் இருந்தது. தற்போது ஸ்கேன் டாக்டர் இருந்தும் 10 நாட்களுக்கும் மேலாக ஸ்கேன் எடுக்க முடியாமல் நோயாளிகள் திரும்பி செல்கின்றனர். நோயாளிகளுக்கு ஸ்கேன் எடுத்து ரிப்போர்ட் வழங்குவதற்கு டாக்டர்கள் இல்லை என்று தெரிவிக்கின்றனர். இதனால் ஏழை மக்கள் அதிக பணம் கொடுத்து தனியார் ஸ்கேன் சென்டருக்கு செல்லும் நிலை உள்ளது.
இதேபோல கண் மற்றும் காது மூக்கு தொண்டை பாதிப்பிற்கும் சிகிச்சை பெற நிரந்தர டாக்டர்கள் இல்லை. அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில் கண் மற்றும் காது மூக்கு தொண்டை மருத்துவர்களை நிரந்தரமாக நியமிக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
அதிகாரிகள் கூறுகையில்:
ஸ்கேன் டாக்டர் தற்போது விடுப்பில் சென்றுள்ளார். கண் மற்றும் காது மூக்கு தொண்டை மருத்துவர்கள் வாரத்திற்கு 3 நாட்கள் வந்து செல்கின்றனர்.