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மின்வாரிய ஊழியர்கள் கூட்டம்

மின்வாரிய ஊழியர்கள் கூட்டம்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 10:21 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 10:21 PM

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சிவகங்கை,ஜூலை 12-

சிவகங்கையில் தமிழ்நாடு மின்வாரிய எம்ப்ளாயீஸ் பெடரேஷன் மதுரை மண்டல ஒருங்கிணைந்த செயற்குழு கூட்டம் நடந்தது.

மாநில செயல் தலைவர் ராஜங்கம் தலைமை வகித்தார். மாநில பொதுச்செயலாளர் சேக்கிழார் கூறுகையில், ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாற்றி வருபவர்களை நிரந்தரப்படுத்த வேண்டும். ஊதியமின்றி பணியாற்றும் பகுதி நேர பணியாளர்களுக்கு பணி நிரந்தரம் வழங்க வேண்டும். கேங்மேன் பணியாளர்களை களப்பணியாளர்களாக மாற்றுவது தொடர்பாக கடந்த மார்ச்சில் ஏற்பட்ட முத்தரப்பு ஒப்பந்தத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்றார். 

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