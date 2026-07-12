/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ வேலைவாய்ப்பு முகாம்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 02:00 PM
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சிவகங்கை, ஜூலை 13-– சிவகங்கையில் ஜூலை 17 அன்று வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடைபெறுவதாக கலெக்டர் ஆகாஷ் தெரிவித்தார். அவர் கூறியதாவது, சிவகங்கை வேலைவாய்ப்பு தொழில் நெறி வழிகாட்டு மையத்தில் ஜூலை 17 அன்று காலை 10:30 மணிக்கு வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடைபெறும்.
இதில் பங்கேற்க விரும்பும் நிறுவனங்கள் பங்கேற்று வேண்டிய ஆட்களை தேர்வு செய்து கொள்ளவும். தனியார் நிறுவன வேலைவாய்ப்பை பெற விரும்பும் வேலை தேடுவோர் இதில் பங்கேற்று பயன்பெறலாம். பத்தாம் வகுப்பு முதல் பட்டம் வரை மற்றும் ஐ.டி.ஐ., டிப்ளமோ படித்த இளைஞர்கள் கல்வி சான்றுகள், ரேஷன் கார்டு, வேலைவாய்ப்பு அட்டை, ஆதார் நகலுடன் பங்கேற்கவும் என்றார். ///