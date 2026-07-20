தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ எல்லைப் பிரச்னையால் நிறைவேறாத வசதிகள்

எல்லைப் பிரச்னையால் நிறைவேறாத வசதிகள்

எல்லைப் பிரச்னையால் நிறைவேறாத வசதிகள்

ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:32 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:32 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

சிங்கம்புணரி,ஜூலை 21-

சிங்கம்புணரி அருகே எல்லைப் பிரச்னை காரணமாக நகர் பகுதியை ஒட்டிய ஊராட்சி மக்கள் அடிப்படை வசதி கிடைக்காமல் அவதிப்படுகின்றனர்.

இவ்வொன்றியத்தில் சிங்கம்புணரி பேரூராட்சியும் அணைக்கரைப்பட்டி ஊராட்சியும் அருகருகில் அமைந்துள்ளது. பேரூராட்சியின் 1வது வார்டு பகுதியை ஒட்டி தேத்தாங்காடு, மேல்மலைக்குடியிருப்பு, எம்.வி.எஸ் நகர் உள்ளிட்ட பகுதி அணைக்கரைப்பட்டி ஊராட்சியின் கட்டுப்பாட்டில் வருகிறது. இந்த எல்லையில் பல வீடுகள் உள்ள நிலையில் அவற்றிற்கு முறையான கழிவு நீர், தெருவிளக்கு வசதி கிடைப்பதில்லை.

குறிப்பாக தேத்தாங்காடு பகுதியில் உள்ள ஊராட்சி பகுதிக்கான வீடுகளில் கழிவுநீர் அமைக்கவும்,குடிநீர் குழாய் கொண்டு செல்லவும் வசதி குறைவாக உள்ளது. பேரூராட்சி பகுதிக்குள் கால்வாய் அமைக்கவும் குழாய் பதிக்கவும் முடிவதில்லை, அப்படி அமைத்தாலும் கழிவுநீரை பேரூராட்சி பகுதி கால்வாய்க்குக்குள் விட முடியவில்லை.இதனால் இப்பகுதி மக்கள் பல வருடங்களாக அவதிக்கு உள்ளாகி வருகின்றனர்.

அணைக்கரைப்பட்டி ஊராட்சியின் சில வார்டு பகுதிகள் சிங்கம்புணரி பேரூராட்சியுடன் இணைக்கப்படும் என கடந்தாண்டு அரசு அறிவித்திருந்த நிலையில் அது குறித்து மறு அறிவிப்பு எதுவும் வரவில்லை. முதற்கட்டமாக பேரூராட்சியை ஒட்டிய அணைக்கரைப்பட்டி ஊராட்சி பகுதிகளில் முழு அளவில் அடிப்படை வசதிகள் கிடைக்க மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us