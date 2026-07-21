விவசாயிகள் நில விவரங்களை அடையாள எண்ணில் பதிவு செய்யலாம்
விவசாயிகள் நில விவரங்களை அடையாள எண்ணில் பதிவு செய்யலாம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:11 PM
சிவகங்கை, ஜூலை 22-–
சிவகங்கை மாவட்ட விவசாயிகள் தங்களது நிலங்களை விவசாய அடையாள எண்ணில் பதிவு செய்ய வேண்டும் என கலெக்டர் ஆகாஷ் தெரிவித்தார்.
அவர் கூறியதாவது: வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத்துறை மூலம் விசாயிகளுக்கு அடையாள எண் பதிவு பணி நடந்து வருகிறது. வேளாண்மை துறை, தோட்டக்கலைத்துறை, வேளாண்மை விற்பனை, வேளாண் வணிகத்துறை அலுவலர்களிடம் நேரடியாக அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் விவசாய அடையாள எண் பெறுவதற்கான செயலியில் பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
ஏற்கனவே விவசாய அடையாள எண் பதிவு செய்துள்ள ஒரு சில விவசாயிகள் தங்கள் நிலங்களின் ஒரு பட்டா மட்டுமே பதிவு செய்து அடையாள எண் பெற்றுள்ளனர். ஒரு விவசாயிக்கு 3 பட்டாக்கள் இருக்கும் பட்சத்தில் 3 பட்டாக்கள் இருந்தும் அவர் ஒரு பட்டாவில் உள்ள நிலத்தை மட்டுமே பதிவு செய்து பதிவு எண் பெற்று இருக்கலாம். அவ்வாறு உள்ள விவசாயிகள் தங்களின் எஞ்சிய நிலங்களின் விவரங்களை வேளாண்மை துறை உள்ளிட்ட துறை அலுவலர்கள் மூலம் பதிவு செய்துகொள்ள வேண்டும்.
இவ்வாறு பதிவு செய்யும் விவசாயிகள் தங்கள் பெயரில் உள்ள அனைத்து பட்டாக்கள், ஆதார் எண், ஆதார் எண்ணுடன் இணைத்த அலைபேசி ஆகியவற்றுடன் சம்பந்தப்பட்ட துறை அலுவலர்களை அணுக வேண்டும். பயிர் கடன், உரம் விநியோகம் ஆகியவை விவசாய அடையாள எண்ணில் பதிவு செய்த நிலங்களின் அடிப்படையில் தான் இனிமேல் வழங்கப்படும். எனவே அனைத்து விவசாயிகளும் தங்களின் முழு நிலத்தின் விவரங்களை விவசாய அடையாள எண்ணில் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்றார்.