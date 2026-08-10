/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ கல்லலில் மீன் பிடி திருவிழா
ADDED : ஆக 09, 2026 04:10 PM
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காரைக்குடி, ஆக.10-–
கல்லல் அருகே மேலமாகாணத்தில் உள்ள சூரக்குடி கண்மாயில் நடந்த மீன்பிடி திருவிழாவில் கட்லா, ரோகு, ஜிலேபி, கெண்டை வகை மீன்களை பொதுமக்கள் அள்ளி சென்றனர்.
மீன்பிடி திருவிழாவில் சிவகங்கை மட்டுமின்றி மதுரை, திண்டுக்கல், புதுக்கோட்டை, திருச்சி மாவட்ட மக்கள் 500 க்கும் மேற்பட்டவர்கள் மீன்பிடி கூடைகளுடன் பங்கேற்றனர். மீன்பிடி விழாவில் கட்லா, ரோகு,ஜிலேபி, கெண்டை, விரால் வகையை சேர்ந்த மீன்களை ஒவ்வொரு வரும் 5 முதல் 10 கிலோ வரை பிடித்து சென்றனர். நேற்று நடந்த மீன்பிடி திருவிழா 3 ஆண்டுக்கு பின் நடந்தததால், பொதுமக்கள் அதிகளவில் மீன்களை அள்ளி சென்றனர்.
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