/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ சகாய அன்னை சர்ச்சில் கொடியேற்றம்
ADDED : ஆக 07, 2026 06:01 PM
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தேவகோட்டை, ஆக.
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தேவகோட்டை சகாய அன்னை சர்ச் நவநாள் திருவிழா துவங்கியது. வட்டார அதிபர் பாதிரியார் சந்தியாகு தலைமையில் ஆர்.எஸ். மங்கலம் பங்கு வட்டார அதிபர் தேவசகாயம் அர்ச்சித்து நவநாள் திருவிழா கொடியை ஏற்றி வைத்தார். பாதிரியார் தேவசகாயம் தலைமையில் திருவிழா திருப்பலி நிறைவேற்றினர். உதவி பணியாளர் மில்டன் விழா மறையுரை ஆற்றினார். ஆக. 25 ந்தேதி இரவு திருவிழா நிறைவாக சகாய அன்னை அலங்கார ரதத்தில் பவனி நடை பெற உள்ளது.