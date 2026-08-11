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விவசாயிகளுக்கு இலவச பயிற்சி    

விவசாயிகளுக்கு இலவச பயிற்சி    

ADDED : ஜூலை 24, 2026 04:30 PM

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ADDED : ஜூலை 24, 2026 04:30 PM

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குன்றக்குடி, ஜூலை 25-குன்றக்குடி வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தில் நிலக்கடலை மதிப்பு கூட்டல் குறித்த இலவச பயிற்சி நடந்தது. மண்ணியல் தொழில்நுட்ப நிபுணர் சேதுபதி வரவேற்றார்.

வேளாண் அறிவியல் நிலைய இணை பேராசிரியர் சரவணன் தலைமை வகித்தார். மனையியல் துறை வல்லுநர் அனிதாஸ்ரீ, மீன்வள தொழில்நுட்ப வல்லுநர் விக்னேஷ் விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி அளித்தனர். இப்பயிற்சியில் நிலக்கடலையை மதிப்பு கூட்டும் விதமாக அதில் இருந்து லட்டு, பர்பி, மிட்டாய், வெண்ணெய் போன்ற பொருட்களை தயாரித்தல் குறித்து விளக்கம் அளித்தனர். //

 

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