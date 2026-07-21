அதிகரிப்பு கோடை விவசாயத்தில் செலவீனம் திருப்புவனம் விவசாயிகள் வேதனை
அதிகரிப்பு கோடை விவசாயத்தில் செலவீனம் திருப்புவனம் விவசாயிகள் வேதனை
ADDED : ஜூலை 21, 2026 01:50 PM
திருப்புவனம், ஜூலை 22-
திருப்புவனம் வட்டாரத்தில் கோடை விவசாயத்திற்கு செலவீனம் இருமடங்காக உயர்ந்துள்ளதாக விவசாயிகள் கவலை படுகின்றனர்.
திருப்புவனத்தில் மார்ச்சுக்கு பின் விவசாயிகள் கோடை காலத்தில் குறுகிய கால பயிர்களை விவசாயம் செய்வது வழக்கம், ஆழ்துளை கிணறுகள், திறந்த வெளி கிணறுகள் வைத்துள்ள விவசாயிகள் என்.எல்.ஆர்., ஏ.டி.டீ., ஐ.ஆர். 20., கோ 50, கோ 51 உள்ளிட்ட நெல் ரகங்களை பயிரிடுவார்கள், திருப்புவனம், பழையூர், கொந்தகை, கட்டமன்கோட்டை, சங்கங்குளம், பூவந்தி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நெல் நடவு செய்து தற்போது அறுவடை நடந்து வருகிறது.
காலம் பருவத்தில் ஏக்கருக்கு 20 முதல் 25 ஆயிரம் ரூபாய் வரை செலவு செய்த விவசாயிகள் கோடை விவசாயத்திற்கு கூடுதலாக செலவு செய்துள்ளனர். இந்தாண்டு கோடை மழை பெய்யவில்லை. ஒரு சில நாட்கள் பெய்த நிலையில் தரையை கூட நனைக்கவில்லை. இதனால் விவசாயிகள் முழுக்க முழுக்க கிணற்று தண்ணீரை நம்பியே விளைவித்துள்ளனர். கண்மாய்களிலும் தண்ணீர் இல்லாததால் பம்ப் செட் வைத்துள்ள விவசாயிகள் மட்டுமே நெல் நடவு செய்துள்ளனர். பன்றிகள் விவசாய நிலங்களில் புகுந்து நெற்பயிர்களை சேதப்படுத்தியதால் விவசாயிகள் வயல்களை சுற்றிலும் பச்சை நிற வேலி அமைத்துள்ளனர்.
ஒரு ஏக்கருக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் வரை செலவு செய்து வேலி அமைத்துள்ளனர்.
விவசாயி கண்ணன் கூறுகையில், கோடை விவசாயத்தில் கூடுதலாக 5 முதல் 10 ஆயிரம் ரூபாய் வரை செலவாகும். ஆனால் இந்தாண்டு இரு மடஙகாக உயர்ந்து விட்டது. நிலங்களில் பயிர் செய்யாவிட்டால் கருவேல மரங்கள், செடிகள் வளர்ந்து மண் வளம் பாதிக்கப்படும். செலவு அதிகரித்தாலும் பரவாயில்லை என கோடை விவசாயத்தில் ஈடுபட்டுள்ளோம், கருவேல மர காடுகளில் பதுங்கியுள்ள பன்றிகள் இரவு நேரத்தில் வயல்களுக்கு வந்து சேதப்படுத்தி விடுகிறது. எனவே பச்சை நிற வேலிகளை அமைத்துள்ளோம், அறுவடை முடிந்த பின் பத்திரப்படுத்தி மீண்டும் பயன்படுத்த உள்ளோம், என்றார்.
வேலி அமைக்க முடியாத விவசாயிகள் இரவில் காவலுக்கு ஆட்களை நியமித்துள்ளனர். கோடை விவசாயத்தில் நெல் பயிரிட்ட விவசாயிகள் தற்போது அறுவடை பணிகளை தொடங்கியுள்ளனர். ஏக்கருக்கு 30 மூடை வரையே கிடைப்பதால் ஏமாற்றமடைந்துள்ளனர். வடகிழக்கு பருவ மழையை நம்பி திருப்புவனம் வட்டாரத்தில் மூவாயிரம் ஏக்கரில் நடவு செய்யும் விவசாயிகள் கோடையில் 300 முதல் 400 ஏக்கரில் நெல் பயிரிட்டுள்ளனர்.