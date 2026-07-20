காயத்தால் தவிக்கும் கால்நடைகள் ஆம்புலன்ஸ் வர மறுப்பு
காயத்தால் தவிக்கும் கால்நடைகள் ஆம்புலன்ஸ் வர மறுப்பு
ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:51 PM
திருப்புவனம், ஜூலை 21-
திருப்புவனத்திற்கு கால்நடை ஆம்புலன்ஸ் வர மறுப்பதால் அவசர சிகிச்சை கிடைக்காமல் கால்நடைகள் தவிப்பிற்குள்ளாகின்றன.
சிவகங்கை மாவட்டத்தில் விபத்து, பிரசவ காலங்களில் கால்நடைகள் உயிரிழப்பை தடுக்க கால்நடைகளுக்கு என ஆம்புலன்ஸ் திட்டம் உருவாக்கப்பட்டது. திருப்புவனம் மற்றும் சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் கால்நடைகள் அதிகளவில் வளர்க்கப்படுகின்றன.
இதுதவிர திருப்புவனத்தில் 50க்கும் மேற்பட்ட கோயில் மாடுகள் கூட்டம் கூட்டமாக வலம் வருகின்றன. தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் சுற்றி திரியும் மாடுகள் வாகனங்களில் அடிபட்டு காயமடைகின்றன.
கோயில் மாடுகள் பெரும்பாலும் மார்க்கெட் வீதியிலேயே வலம் வருகின்றன. கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் கன்று ஈன முடியாமல் கோயில் மாடு இரவு முழுவதும் பரிதாபமாக அலறியபடியே இருந்தது. சமூக ஆர்வலர்கள் சிலர் இணைந்து சரக்கு வாகனத்தில் மதுரை கால்நடை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்று சிகிச்சை அளித்தனர்.
நேற்று காலை திருப்புவனம் மார்க்கெட் வீதியில் கோயில் மாட்டின் குடல் உள்ளிட்ட உறுப்பு வெளியேறிய நிலையில் மாடு நடக்க கூட முடியாமல் படுத்த படுக்கையாக கத்தியபடியே கிடந்தது. கால்நடை ஆம்புலன்ஸ்க்கு தொடர்பு கொண்டும் வரவே இல்லை. மார்க்கெட் வீதியில் அலறியபடியே மாடு கிடந்ததால் மக்களுக்கு நோய் தொற்று ஏற்படும் அபாயம் இருநத்து.
வேறு வழியின்றி கவுன்சிலர் பாரத்ராஜா மற்றும் பேரூராட்சி துாய்மை பணியாளர்கள் இணைந்து மாட்டை வாகனத்தில் ஏற்றி ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமாக கொண்டு சென்றனர். 11:00 மணிக்கு மேல் கால்நடை ஆம்புலன்சில் டாக்டர்கள் வந்து பாதிக்கப்பட்ட மாட்டிற்கு சிகிச்சையளித்தனர்.