சாக்கோட்டை வட்டாரத்தில் நிலக்கடலை பயிரிட ஆர்வம்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:11 PM
காரைக்குடி, ஜூலை 27-
சாக்கோட்டை வட்டாரத்தில் தோட்டப்பயிர்களே அதிக அளவில் பயிரிடப்படும் நிலையில் நிலக்கடலை சாகுபடியில் ஈடுபட தொடங்கியுள்ளனர்.
சாக்கோட்டை ஒன்றியத்தில் விவசாயமே பிரதான தொழிலாக உள்ளது. இவ்வட்டாரத்தில் 4 ஆயிரத்து 500 எக்டேரில் நெல் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. தவிர, பெத்தாச்சிகுடியிருப்பு, பெரிய கோட்டை, அரியக்குடி, இலுப்பக்குடி பிரம்பவயல், உட்பட பல்வேறு பகுதியிலும் கத்தரி, வெண்டை, சோளம், மிளகாய், தக்காளி உள்ளிட்ட பயிர்கள் அதிக அளவில் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. பெரிய கோட்டை பகுதியில் விளையும் பச்சை கத்தரிக்காய்க்கு தனி மவுசு உண்டு. இவ்வாண்டு போதிய மழை இல்லாததாலும், போதிய விலை கிடைக்காத என்ற அச்சத்திலும் விவசாயிகள் கத்தரி விவசாயத்தை ஆர்வம் செலுத்தவில்லை. மாறாக மும்முறை பல விவசாயிகள், நிலக்கடலை, சோளம் உள்ளிட்ட பயிர்களில் ஆர்வம் செலுத்தி வருகின்றனர்.
மணியாரம்பட்டி விவசாயிகள் கூறுகையில்;
ஆண்டுதோறும் தை மாதம் நெல் அறுவடை பணியை தொடர்ந்து தோட்டத்தில் கத்தரி வெண்டை சாகுபடி செய்வோம். ஆனால் இம்முறை நிலக்கடலை பயிரிட்டுள்ளோம். நிலக்கடலை விதை கிலோ ரூ. 200க்கு வாங்கினோம். சாக்கோட்டை பகுதி வியாபாரிகள் வாங்கிச் செல்வார்கள். நிலக்கடலை செடிகளை மஞ்சுவிரட்டு மாடு வளர்ப்பவர்கள் வாங்கிச் செல்கின்றனர். தோட்ட பயிர்களை விட நிலக்கடலை விவசாயம் கடினமாகவே உள்ளது. செலவு போக உரிய லாபம் கிடைத்தால் தொடர்ந்து நிலக்கடலை பயிரிடுவோம்.