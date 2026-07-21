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நகை திருட்டு நாடகமாடியவர் கைது

நகை திருட்டு நாடகமாடியவர் கைது

ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:52 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:52 PM

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பழையனுார், ஜூலை 22-

பழையனுார் அருகே ஆனைக்குளத்தில் தங்க நகை காணாமல் போனதாக நாடகமாடியவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

ஆனைக்குளத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் 55, வெளிநாட்டில் பணிபுரிந்து விட்டு சொந்த ஊர் வந்து கட்டுமான பணியில் வேலை பார்த்து வருகிறார். அவருக்கு மனைவியும் இரண்டு குழந்தைகளும் உள்ளனர். 20 ம் தேதி மதியம் வீட்டிற்கு வந்த இவர் பின்புற கதவு திறந்து கிடந்ததாகவும் பீரோவில் வைத்திருந்த 25 பவுன் தங்க நகை மாயமானதாகவும் பழையனுார் போலீசில் புகார் செய்தார்.

தடயவியல் நிபுணர்கள், மோப்பநாய் வரவழைக்கப்பட்டு போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். திருட்டு நடந்ததற்கான எந்த வித தடயமும் இல்லாததால் போலீசார் அவரிடமும் அவரது மனைவியிடமும் தனித்தனியே விசாரணை நடத்தினர்.

21ம் தேதி காலை ஆறு மணிக்கு தங்க நகை வைக்கோல் படப்பு அருகே கிடந்ததாக தெரிவித்துள்ளார். போலீசார் அவரை மீண்டும் விசாரணை நடத்தியதில் நகையை ஒழித்து வைத்து விட்டு வேண்டுமென்றே புகார் கொடுத்து நாடகமாடியது தெரியவந்தது.

பழையனூர் போலீசார் அவரை கைது செய்து ரிமாண்டிற்கு அனுப்பினர். ஏற்கனவே ஏழு பவுன் தங்க நகை மாயமானதாகவும் மறுநாள் ஐந்து பவுன் மட்டும் மீண்டும் கிடைத்தாகவும் போலீசார் தெரிவித்தனர். அடிக்கடி இதுபோல நாடகமாடியதை அடுத்து போலீசார் குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர்.

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