காரீப் பருவ வாழை காப்பீடு செப்., 15 கடைசி நாள்     

ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:02 PM
சிவகங்கை, ஜூலை 30-பிரதமரின் பயிர் காப்பீடு திட்டத்தில் வாழைக்கு செப்., 15 க்குள் காப்பீடு செய்து கொள்ளலாம் என தோட்டக்கலை துணை இயக்குனர் சத்தியா தெரிவித்தார். அவர் கூறியதாவது: மாவட்டத்தில் வாழை சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகளின் நலன் மற்றும் வாழ்வாதாரத்தை இயற்கை சீற்றங்களில் இருந்து பாதுகாக்கும் பொருட்டு காரீப் பருவத்திற்கு பிரதமரின் பயிர் காப்பீடு திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. தற்போது நிலவும் எல்நினோ நிகழ்வால் வறட்சி ஏற்படும் பட்சத்தில் வாழை சாகுபடி செய்யும் தேவகோட்டை, காளையார்கோவில், மானாமதுரை, இளையான்குடி, சிங்கம்புணரி, சிவகங்கை, திருப்புவனம் வட்டார விவசாயிகள் காப்பீடு செய்து கொள்ள வேண்டும்.
வாழைக்கு ஏக்கருக்கு ரூ.90,500 காப்பீடு தொகை நிர்ணயம் செய்துள்ளனர். இதில் விவசாயிகள் பிரீமிய தொகையாக ரூ.4,525 யை செப்., 15 க்குள் செலுத்த வேண்டும். காப்பீடு செய்ய விரும்பும் விவசாயிகள் தேசிய, கூட்டுறவு வங்கிகள், பொது சேவை மையம் மூலம் பதிவு செய்யலாம். ஆன்லைன் பதிவின் போது அடங்கல், வங்கி கணக்கு புத்தக நகல், ஆதார் அட்டை நகல் இணைக்கவும். மேலும் விபரத்திற்கு அந்தந்த வட்டார தோட்டக்கலை உதவி இயக்குனர் அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ளவும் என்றார். ///