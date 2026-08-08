தபால் துறை சார்பில் கடிதம் எழுதும் போட்டி    

ADDED : ஆக 07, 2026 05:22 PM
சிவகங்கை, ஆக.8-சிவகங்கையில் தபால் அலுவலகம் மூலம் தபால் தலை சேகரிப்பு விழிப்புணர்வு உதவித்தொகை, கடிதம் எழுதும் போட்டி நடத்தப்படும் என கோட்ட கண்காணிப்பாளர் சுசீலா தெரிவித்தார். அவர் கூறியதாவது, தபால் தலை சேகரிப்பில் ஆர்வம், விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த ‛தீன்தயாள் ஸ்பார்ஷ் யோஜனா’ திட்டத்தில் உதவித்தொகை ஆண்டுக்கு ரூ.6 ஆயிரம் வழங்கப்படும். இதற்கு 6 முதல் 9 ம் வகுப்பு வரை படிக்கும் மாணவ, மாணவிகள் விண்ணப்பிக்கலாம். முந்தைய தேர்வில் 60 சதவீத தேர்ச்சி அவசியம். பள்ளி குழுவில் உறுப்பினராகி, டெபாசிட் கணக்கு வைத்திருக்க வேண்டும்.
இதற்கான விண்ணப்ப படிவத்தை www.tamilnadupost.cept.gov.in என்ற இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து, அந்த விண்ணப்பத்தை அஞ்சல் துறை தலைவர், தென்மண்டலம், மதுரை - 625 002 விலாசத்திற்கு செப்., 1 க்குள் அனுப்ப வேண்டும். இந்த உதவி தொகைக்கு வினாடி வினா எழுத்து தேர்வு நடத்தப்பட்டு, தபால் தலை சேகரிப்பு என்ற தலைப்பில் செயல்திட்ட அறிக்கை சமர்பிக்க வேண்டும். இதில் தேர்வாகும் மாணவர்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 உதவி தொகை வழங்கப்படும். * கடிதம் எழுதும் போட்டி: தேசிய கடிதம் எழுதும் போட்டி அக்., 31 வரை நடத்தப்படும். ‛அன்னை பூமிக்கு ஒரு கடிதம் - இயற்கையை பாதுகாக்கும் என் உறுதிமொழி’ என்ற தலைப்பில், தமிழ், ஆங்கிலம், ஹிந்தி ஆகிய எந்த மொழியிலும் எழுதி, கடிதத்தை முதன்மை அஞ்சல் துறை தலைவர், தமிழ்நாடு வட்டம், சென்னை - 600 002 அனுப்ப வேண்டும். இன்லாண்ட் லெட்டரில் 500 வார்த்தை, கடித உறையில் 1000 வார்த்தை கைப்பட எழுத வேண்டும். போட்டியாளர் பெயர், முகவரி இடம் பெற வேண்டும். இப்போட்டியில் தேசிய அளவில் முதல் பரிசு ரூ.50 ஆயிரம், 2 ம் பரிசு ரூ.25 ஆயிரம், 3 ம் பரிசு ரூ.10 ஆயிரம். மாநில அளவில் முதல் பரிசு ரூ.25 ஆயிரம், 2 ம் பரிசு ரூ.10 ஆயிரம், 3 ம் பரிசு ரூ.5 ஆயிரம். பொதுமக்கள், மாணவ, மாணவிகள் அனைவரும் கடிதம் எழுதும் போட்டியில் பங்கேற்கலாம் என்றார். ///