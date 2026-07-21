/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ இளையான்குடியில் இறைச்சி பறிமுதல்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:32 PM
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இளையான்குடி, ஜூலை 22-
இளையான்குடியில் சில இடங்களில் கெட்டுப்போன இறைச்சி விற்பனை செய்யப்பட்டு வருவதாகவும், பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருவதாக புகார்கள் சென்றதை தொடர்ந்து உணவு பாதுகாப்பு துறை அலுவலர் சரவணக்குமார், இளையான்குடி பேரூராட்சி துப்புரவு ஆய்வாளர் தங்கதுரை மற்றும் பணியாளர்கள் சோதனை செய்து கெட்டுப்போன இறைச்சி 8 கிலோ மற்றும் 17 கிலோ பிளாஸ்டிக் பொருட்களை பறிமுதல் செய்து விற்பனை செய்த கடை உரிமையாளர்களுக்கு அபராதம் விதித்தனர்.