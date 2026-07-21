முத்து மாரியம்மன் கோயிலில் பால்குடம்,தீச்சட்டி நேர்த்தி

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முத்து மாரியம்மன் கோயிலில் பால்குடம்,தீச்சட்டி நேர்த்தி
முத்து மாரியம்மன் கோயிலில் பால்குடம்,தீச்சட்டி நேர்த்தி
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:03 PM
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காரைக்குடி, ஜூலை 22 -
காரைக்குடி மீனாட்சிபுரம் முத்துமாரியம்மன் கோயிலில் ஆடி முதல் செவ்வாயை முன்னிட்டு நகரத்தார் சார்பில் 300க்கும் மேற்பட்டோர் பால்குடம், தீச்சட்டி எடுத்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர்.
இக் கோயிலில் ஆண்டுதோறும் ஆடி செவ்வாய்,ஆடி வெள்ளி கொண்டாடப்படுகிறது. ஆடி முதல் செவ்வாயான நேற்று நகரத்தார்கள் சார்பில் 300க்கும் மேற்பட்டோர் பால்குடம், தீச்சட்டி எடுத்தும், காவடி துாக்கியும் நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர். நகரச் சிவன் கோயிலில் தொடங்கி, ஊர்வலமாக வந்து மீனாட்சிபுரம் முத்துமாரியம்மன் கோயிலில் பால்குடம் செலுத்தினர். ஜூலை 24 திருவிளக்கு பூஜை, ஜூலை 28 பால்குடம் எடுக்கும் நிகழ்ச்சியும், ஜூலை 31 ல் 1008 சங்காபிஷேகமும், ஆக. 14 கோமாதா பூஜை, வளையல் அலங்காரம் நடைபெறுகிறது.