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இடிந்து விழும் டூவீலர் ஸ்டாண்ட் அலுவலர்கள் அச்சம்

இடிந்து விழும் டூவீலர் ஸ்டாண்ட் அலுவலர்கள் அச்சம்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 03:00 PM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 03:00 PM

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சிவகங்கை,ஜூலை 13-–

சிவகங்கை மாவட்ட கருவூலம் எதிரே உள்ள டூவீலர் ஸ்டாண்ட் கூரை அடிக்கடி கான்கிரீட் பெயர்ந்து விழுவதால் வாகனங்களை நிறுத்த அரசு அலுவலர்கள் அச்சப்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது.

சிவகங்கை கலெக்டர் அலுவலகம் கட்டடம் கட்டி 30 ஆண்டுகள் ஆகிறது. இந்த வளாகத்தில் எஸ்.பி., அலுவலகம், பொதுபணித்துறை அலுவலகம், பள்ளிகல்வி துறை, மாவட்ட கருவூலம் உள்ளிட்ட அலுவலகங்களுக்கு ஒருங்கிணைந்து கட்டப்பட்டுள்ளது. அப்போது கட்டடம் கட்டுகையில் ஒவ்வொரு அலுவலகத்திற்கு எதிராகவும் டூவீலர் கார் உள்ளிட்ட வாகனங்களை நிறுத்துவதற்கு வாகனம் நிறுத்துமிடம் கட்டப்பட்டுள்ளது.  இந்த கட்டடங்களும் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் உள்ள கட்டடங்களும் முழுவதும் சேதம் அடைந்ததுள்ளது. மாவட்ட பள்ளி கல்வித்துறை அலுவலக  கட்டடத்தின் பின்பகுதி முழுவதும் சேதமடைந்துள்ளது. அதேபோல் எதிரே உள்ள டூவீலர் ஸ்டாண்ட், மாவட்ட கருவூலம் எதிரே உள்ள டூவீலர் ஸடாண்ட் கான்கிரிட்கள் பெயர்ந்து அடிக்கடி திடீர் திடீரென்று விழுவதால் அரசு அலுவலர்கள் தங்களின் வாகனங்களை நிறுத்த அச்சப்படுவதாக புகார் தெரிவிக்கின்றனர். மாவட்ட நிர்வாகம் சேதமடைந்துள்ள டூவீலர் ஸ்டாண்டையும் அரசு கட்டடங்களையும் சரி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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