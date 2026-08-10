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திருப்புவனம் வாரச்சந்தை ஏலம் விட்டும் அரசுக்கு எதிராக செயல்படும் அதிகாரிகள்

திருப்புவனம் வாரச்சந்தை ஏலம் விட்டும் அரசுக்கு எதிராக செயல்படும் அதிகாரிகள்

ADDED : ஆக 09, 2026 04:41 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 04:41 PM

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திருப்புவனம்,ஆக.10-–

திருப்புவனம் வாரச்சந்தை அதிகபட்ச ஏலத்திற்கு விடப்பட்டும் இன்று வரை அதிகாரிகள் அனுமதி தராமல் அரசுக்கு எதிராக செயல்படுவது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருப்புவனம் வாரச்சந்தையில் 300க்கும் மேற்பட்ட வியாபாரிகள் கடைகள் அமைத்து காய்கறிகள், பழங்கள், மளிகை பொருட்களை விற்பனை செய்வார்கள்.

2018ல் ஒரு வருடத்திற்கு ரூ.18 லட்சத்திற்கு ஏலம் விடப்பட்டது. அதன்பின் 8 ஆண்டாக பேரூராட்சி பணியாளர்களே வசூல் செய்தனர். இதில் ஆண்டுக்கு ரூ.11 லட்சம் மட்டுமே கிடைத்தது. வருவாய் குறைவை அடுத்து செயல் அலுவலர் அன்னலட்சுமி மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு ஏலம் நடத்த பரிந்துரை செய்ததை அடுத்து ஜூலை 23 ல் ஏலம் விடப்பட்டதில் வாரச்சந்தை ரூ.29 லட்சத்து ஆயிரத்திற்கும், தினசரி சந்தை ரூ.9 லட்சத்து 25 ஆயிரத்திற்கும் ஏலம் போனது. ஏலம் விட்டதும் ஒப்பந்தகாரருக்கு பேரூராட்சி கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றி அனுமதி அளிக்க வேண்டும். ஆனால் ஏலம் முடிந்து 20 நாட்களை கடந்த பின்னும் சந்தை நடத்த அனுமதி தர மறுக்கின்றனர். தினசரி சந்தைக்கு ஏலம் நடத்த கூடாது என கடந்த ஜூலை 1ம் தேதி தி.மு.க., பேரூராட்சி தலைவர் தலைமையில் கூட்டத்தில் அரசுக்கு எதிராக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. ஆனால் மாவட்ட நிர்வாகம் ஏலம் நடத்தி ஒப்பந்தகாரரை நியமித்தும் அனுமதி வழங்க அதிகாரிகள் எந்த வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. வாரச்சந்தை ஏலத்தால் பேரூராட்சிக்கு இருமடங்கு வருவாய் கிடைத்தும் அதிகாரிகள் தாமதப்படுத்துவது ஏன் என தெரியவில்லை.

இது குறித்து பேரூராட்சிகள் மண்டல இயக்குனர் கணேசன் கூறியதாவது, சந்தைக்கு விரைவில் அனுமதி வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார்.

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