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விதை பரிசோதனை தரம் அறிய வாய்ப்பு   

விதை பரிசோதனை தரம் அறிய வாய்ப்பு   

ADDED : ஆக 07, 2026 05:51 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 05:51 PM

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சிவகங்கை, ஆக.8-ஆடிப்பட்டத்தில் விதை பரிசோதனை செய்து விதையின் தரத்தை அறிந்து கொள்ளலாம் என விதை பரிசோதனை அலுவலர் சிவகாமி தெரிவித்தார். அவர் கூறியதாவது: ஆடி பட்டம் பல்வேறு பயிர்களை விதைக்க சிறந்த பருவம்.

நெல், மக்காச்சோளம், கம்பு, சோளம், நிலக்கடலை, எள், உளுந்து, பாசிப்பயறு உள்ளிட்ட பயிர்கள் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றன. பருவமழை காலத்தில் நிலத்தில் ஈரப்பதத்தால் விதைகள் விரைவாக வளரும். நீர் பாசன செலவை குறைத்து உற்பத்தி செலவை கட்டுப்படுத்தலாம். இக்கால கட்டத்தில் தரமான சான்று அளித்த விதைகள், துளி நீர்பாசனம், இயந்திர விதைப்பு, மண் பரிசோதனை பணியை எளிதாக்கும். இக்கால கட்டத்தில் சிவகங்கை, தொண்டி ரோட்டில் உள்ள வேளாண்மை விற்பனை கூடத்தில் உள்ள அரசு விதை பரிசோதனை நிலையத்தில் விதை மாதிரியை சமர்பித்து, மாதிரி ஒன்றுக்கு ரூ.80 கட்டணம் செலுத்தி பரிசோதனை செய்யலாம். இந்த வாய்ப்பை விவசாயிகள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் என்றார். ///

 

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