ஜெயங்கொண்ட நிலை கல்குவாரிக்கு எதிர்ப்பு கிராம மக்கள் மறியல்
ஜெயங்கொண்ட நிலை கல்குவாரிக்கு எதிர்ப்பு கிராம மக்கள் மறியல்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:11 PM
சிங்கம்புணரி ஜூலை 22-
சிங்கம்புணரி அருகே புதிதாக துவங்கப்பட உள்ள கல்குவாரிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கிராமத்தினர் மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
ஜெயங்கொண்டநிலை கிராமத்தையொட்டி மதுரை மாவட்ட எல்லையான இ.மலம்பட்டி, கிருஷ்ணாபுரம் அருகே கிரஷர் குவாரி செயல்படுகிறது. இங்கு தற்போது கல்குவாரி அமைத்து கற்களை தோண்டி எடுக்க ஏற்பாடு நடந்து வருகிறது. ஏற்கனவே இப்பகுதியை சுற்றி ஏராளமான கிரானைட் குவாரிகள் மூடப்பட்டும், செயல்பட்டும் வருகின்றது. இதனால் இப்பகுதியில் நிலத்தடி நீர், விவசாயம், சுற்றுச்சூழல் கடும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகி வருகிறது. இந்நிலையில் ஜெயங்கொண்ட நிலை கிராமத்தில் இருந்து சில மீட்டர் தூரத்திலும், 450 ஏக்கர் பரப்பு கொண்ட சித்தமல்லி கண்மாய் அருகேயும் இந்த கல்குவாரி அமைக்கப்பட்டால் இப்பகுதி மக்களின் வாழ்வாதாரம், சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்படும் அபாயம் உள்ளதாக அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
ஜெயங்கொண்டநிலை கிராம சுற்றுவட்டார பகுதியில் மான்கள், குரங்குகள், முயல்கள், தேவாங்குகள், காட்டு பறவைகள் வாழ்ந்து வருகின்றன. கல்குவாரி அமைக்க 100 ஏக்கர் பரப்பளவில் இருந்த வேம்பு, ஆயிரக்கணக்கான பனை மரங்கள் வெட்டப்பட்டதால் வனவிலங்குகள் இடம் பெயர்ந்தது. தேவாங்குகள் சாலையை கடந்து செல்லும் போது வாகனங்களில் அடிபட்டு 10 மேற்பட்ட தேவாங்குகள் இறந்ததாகவும். மேலும் கிராமங்களுக்கு மிக அருகில் கல்குவாரி இருப்பதால் சுற்றுச்சூழல் மாசு ஏற்படுவதாகவும் கிராம மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். கிராம சபை கூட்டத்திலும் தங்கள் கிராமத்தில் கல்குவாரி வேண்டாம் என தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
கனிமவளத்துறை அமைச்சர் பிரபு, மாவட்ட கலெக்டர், கனிமவளத்துறை அலுவலகத்திற்கு மனுக்கள் அளித்தும் கல்குவாரி அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதால் கல்குவாரியை தடை செய்ய கோரி நேற்று காலை ஏரியூர் -மேலூர் ரோட்டில் 500 க்கும் மேற்பட்டோர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். சிங்கம்புணரி தாசில்தார் நாகநாதன் கிராம மக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். மாவட்ட நிர்வாகத்தின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்ததை தொடர்ந்து கிராம மக்கள் கலைந்து சென்றனர்.