அலைச்சல் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் மட்டுமே இருப்பதால் உயர் சிகிச்சை பெற முடியாத எஸ்.புதுார் மக்கள்
அலைச்சல் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் மட்டுமே இருப்பதால் உயர் சிகிச்சை பெற முடியாத எஸ்.புதுார் மக்கள்
ADDED : ஆக 07, 2026 04:41 PM
எஸ்.புதுார், ஆக. 8-
சிவகங்கை மாவட்டம் எஸ்.புதுார் ஒன்றிய ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் மருத்துவ வசதி குறைவால் பெரிய மருத்துவமனைகளை தேடி பக்கத்து மாவட்டங்களுக்கு மக்கள் அலைகின்றனர்.
21 ஊராட்சிகளை கொண்ட இவ்வொன்றியத்தில் 100க்கும் மேற்பட்ட உட்கடை கிராமங்கள் உள்ளன. இப்பகுதி மக்களின் மருத்துவ வசதிக்காக எஸ்.புதுாரில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் திறக்கப்பட்டது. பிறகு புழுதிபட்டியிலும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் தொடங்கப்பட்டது. இந்த இரண்டு இடங்களிலும் மருத்துவ வசதி குறைவாக உள்ளது. அவசர சிகிச்சை, அறுவை சிகிச்சை கிடைப்பதில்லை. எஸ்.புதுாரில் 30, புழுதிபட்டியில் 6 படுக்கைகள் மட்டுமே உள்ளது.
சுகப்ப்பிரசவங்கள் இங்கே பார்க்கப்படும் நிலையில் அறுவை சிகிச்சை உள்ளிட்ட ஆபத்தான முறையில் வருபவர்களுக்கு திருச்சி மாவட்டம் துவரங்குறிச்சி, புதுக்கோட்டை மாவட்டம் பொன்னமராவதி அல்லது சிவகங்கைக்கு பரிந்துரை செய்து விடுகின்றனர். இதனால் பொதுமக்கள் பலரும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களுக்கு வராமல் நேரடியாக வெளி மாவட்ட மருத்துவமனைகளையே சார்ந்து இருக்க வேண்டிய சூழல் உள்ளது.
ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் மருத்துவர், செவிலியர் பற்றாக்குறை உள்ளதால் சில நேரங்களில் சாதாரண சிகிச்சைக்கு கூட வெளியூருக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றனர். எஸ்.புதூர் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தை தரம் உயர்த்த அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தியதை தொடர்ந்து அதற்கான ஏற்பாடு 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நடந்தது. இதற்காக கிராமத்தார்கள் தனியாக 2 ஏக்கர் நிலத்தை விலைக்கு வாங்கி அரசிடம் ஒப்படைத்தனர். ஆனால் அங்கு இதுவரை எந்த கட்டுமானமும் நடைபெறவில்லை.
சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஏற்கனவே உள்ள இடத்திலேயே 30 படுக்கையறை கொண்ட இரண்டு அடுக்கு கட்டடம் கட்டப்பட்டது. ஆனாலும் பல்வேறு வசதி இல்லாமல் சாதாரண நோய்களுக்கு மட்டுமே சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. இங்கு செயல்பட்ட அலுவலகத்தை புழுதிபட்டிக்கு மாற்றப்பட்டு அங்குள்ள ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் தேசிய தரச் சான்று பெற்ற மருத்துவ நிலையமாக மாற்றப்பட்டது. ஆனாலும் ஒன்றியம் முழுவதும் இருந்து வருபவர்களுக்கு எஸ்.புதூர் மட்டுமே மையப் பகுதியாக உள்ளது. எனவே ஒன்றியத்தில் பெருகி வரும் மக்கள் தொகை, நோய் பரவல் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களை கணக்கில் கொண்டு எஸ்.புதுாரில் அதிக படுக்கைகள், அறுவை சிகிச்சை, அவசர சிகிச்சை உள்ளிட்ட வசதிகளை கொண்ட மருத்துவமனை அமைக்க ஒன்றிய மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.