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காரைக்குடி போக்குவரத்து நகரில் ரோடு வசதியின்றி மக்கள் அவதி

காரைக்குடி போக்குவரத்து நகரில் ரோடு வசதியின்றி மக்கள் அவதி

ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:31 PM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:31 PM

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காரைக்குடி, ஜூலை 13-–

காரைக்குடி அருகே போக்குவரத்து நகருக்கு செல்லும் ரோடு முற்றிலும் சேதமடைந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் தவித்து வருகின்றனர்.

காரைக்குடி மாநகராட்சி சங்கராபுரம் அருகே உள்ள போக்குவரத்து நகர், ஹவுசிங் போர்டு பகுதிகளில் பல ஆண்டாக ரோடு வசதிகளே செய்து தரப்படவில்லை. இங்கு புதிதாக அரசு சார்பில் 900 வீடுகளை கொண்ட அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் கட்டித்தரப்பட்டுள்ளது. இந்த குடியிருப்பிற்கு செல்லும் முக்கிய ரோடு போக்குவரத்து நகர் வழியாக தான் செல்கிறது. இந்த ரோடு புதுப்பிக்கப்படாமல் உள்ளதால், ரோடு குண்டும் குழியுமாக மாறி விட்டது. இதனால் பொது மக்கள், வாகன ஓட்டிகள் தவிப்பிற்கு உள்ளாகி வருகின்றனர். மாநகராட்சி நிர்வாகம் போக்குவரத்து நகர் பகுதியில் தார் ரோடு போட்டுத்தர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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