தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ தேவகோட்டையில் குறைதீர் கூட்டம் காத்திருந்த மக்கள்

தேவகோட்டையில் குறைதீர் கூட்டம் காத்திருந்த மக்கள்

தேவகோட்டையில் குறைதீர் கூட்டம் காத்திருந்த மக்கள்

ADDED : ஜூலை 24, 2026 06:33 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 24, 2026 06:33 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

தேவகோட்டை, ஜூலை 25 -

தேவகோட்டை கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் நேற்று காலை 10:00 மணி க்கு மக்கள் குறைதீர் கூட்டம் நடைபெறுவதாக அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டு இருந்தது.

தேவகோட்டை உதவி கலெக்டர் இல்லாததால் மாவட்ட வழங்கல் அதிகாரி பழனிக்குமார் பொறுப்பு கோட்டாட்சியராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தேவகோட்டை கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட தேவகோட்டை, காரைக்குடி, திருப்புத்துார், சிங்கம்புணரி ஆகிய தாலுகாக்களில் இருந்து மக்கள் காலை 10:00 மணிக்கே வந்தனர்.

வெளியே சிறிய அளவிலான பந்தல் போடப்பட்டு இருந்தது. மற்றவர்கள் மரத்தடியிலும், வெயிலிலும் காத்திருந்தனர். குறைகளுக்கு நிவர்த்தி தேடி வந்த மக்களிடம் காலை 10:30 மணிக்கு மனுக்களை பதிவு செய்தனர். பொறுப்பு கோட்டாட்சியர் பழனிக்குமார் 11:30 மணி அளவில் வந்து விட்டார். ஆனால் மக்களிடம் இருந்து மதியம் ஒரு மணிக்கு தான் உள்ளே வரவழைத்து மனுக்களை பெற்றனர்.

வெயிலில் காத்து கிடந்த மக்கள் மனுக்களை மட்டும் கொடுத்து சென்றனர். கூட்டத்தில் பல துறைகளை சேர்ந்த அலுவலர்களும் வந்து காத்திருந்தனர். மனுக்கள் நடவடிக்கைக்காக துறையினரிடம் பிரித்து கொடுக்கப்பட்டது. கூட்டத்தில் தாசில்தார்கள் தங்கமணி, ராஜா, மாணிக்கவாசகம், நாகநாதன் பங்கேற்றனர்.

கோட்டாட்சியர் (பொ) தாமதமாக வந்தது தொடர்பாக கேட்ட போது அமைச்சர் புதிய ரேஷன் கார்டு வழங்கும் விழாவிற்கு வந்ததால் காலதாமதம் என கூறப்பட்டது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us