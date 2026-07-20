ஆதிதிராவிடர்களுக்கு பட்டா கோரி மனு    

ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:02 PM
சிவகங்கை,ஜூலை 21-திருப்புவனத்தில் 100 ஆதிதிராவிடர் குடும்பத்தினருக்கு பனையனேந்தலில் இடம் ஒதுக்கி பட்டா வழங்க கோரி மேளதாளம் முழங்க வந்து கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனர். திருப்புவனம் கிராமிய கலைஞர், மேளகாரர்கள் நலச்சங்கத்தை சேர்ந்த ஆதிதிராவிடர்கள் 33 குடும்பத்தினருக்கு 1996 ம் ஆண்டு நெல்முடிக்கரையில் இடம் ஒதுக்கி பட்டா வழங்கினர்.
பட்டா வழங்கி 30 ஆண்டுகளாகியும் பட்டாவிற்கு உரிய நிலத்தை அரசு ஒப்படைக்கவில்லை. தற்போதுள்ள 100 குடும்பத்தினருக்கும் சேர்த்து பனையனேந்தல் கிராமத்தில் உள்ள அரசு இடத்தை ஒதுக்கி, பட்டா வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி இச்சங்கத்தினர் மேளதாளங்கள் இசைத்தபடி சிவகங்கை கலெக்டர் அலுவலகம் வந்தனர். குறைதீர் கூட்டத்தில் இருந்த மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் செல்வசுரபியிடம் பட்டா வழங்க கோரி மனு அளித்தனர். ///