போலீஸ் செய்திகள்:

ADDED : ஆக 09, 2026 04:40 PM
ரயிலில் அடிபட்டு பலி
திருப்புவனம்:
திருப்புவனம் நாடார் தெரு கூலி தொழிலாளி மாரிமுத்து 34. இவர் நேற்று வீட்டின் அருகே ரயில் தண்டவாளத்தில் ரயிலில் அடிபட்ட நிலையில் இறந்து கிடந்தார். மானாமதுரை ரயில்வே போலீசார் இது குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
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பாதை பிரச்னையில்
இரு தரப்பினர் மோதல்
* 10 பேர் காயம்
இளையான்குடி :
வழக்காணி கிராமத்தில் இரு குடும்பத்தினர் பாதை பிரச்னையில் தகராறில் ஈடுபட்டு தாக்கி கொண்டதில் 10 பேர் காயமுற்றனர்.
இக்கிராமத்தை சேர்ந்த சந்தியாகு, இவரது வீட்டிற்கு அருகே வசிக்கும் ஜேசுதாசன் குடும்பத்தினர் இடையே நடைபாதை தொடர்பாக பிரச்னை இருந்து வந்தது. நேற்று முன்தினம் மாலை 6:00 மணிக்கு இரு தரப்பினரும் தாக்கி கொண்டதில் சந்தியாகு, அவரது தரப்பை சேர்ந்த தெரசா ரம்யா, ரூபன்ராஜ், அருண்கென்னடியும் மற்றொரு தரப்பை சேர்ந்த ஜேசுதாசன், ஜேம்ஸ், பீட்டர், கிளாரா, சாந்தி, ராஜபால், அருளாயி ஆகியோர் உட்பட இரு தரப்பை சேர்ந்த 11 பேர் காயமுற்று சிவகங்கை, இளையான்குடி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர். இரு தரப்பு புகாரின்பேரில் இளையான்குடி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
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உண்டியலில் திருட்டு
சிவகங்கை: நேருபஜார் வீரமாகாளியம்மன் கோயிலில் ஆக., 5 அன்று இரவு மர்ம நபர்கள் உள்ளே உழைந்து மண்டப துாண்களில் வைத்திருந்த உண்டியலை உடைத்து அதில் இருந்த பல ஆயிரம் ரூபாய் பணத்தை திருடி சென்றனர். சிவகங்கை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
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