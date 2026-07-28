தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ சிவகங்கை அருகே வீடுகளில் போராட்டம்   

சிவகங்கை அருகே வீடுகளில் போராட்டம்   

சிவகங்கை அருகே வீடுகளில் போராட்டம்   

ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:41 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:41 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

சிவகங்கை, ஜூலை 29-சிவகங்கை ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட பில்லுார் ஊராட்சி முத்தலுார், முரசுபட்டி கிராமத்தில் 60 குடும்பங்கள் வசிக்கின்றனர். இங்கு 10 பேருக்கு மட்டுமே அரசு பட்டா வழங்கியுள்ளது. மூன்று தலைமுறைகளாக மக்கள் இக்கிராமத்தில் வசித்த போதும் பட்டா வழங்கவில்லை என தெரிவிக்கின்றனர். மேலும் இவ்விரு கிராம மக்களுக்கு குடிநீர் வசதி செய்துதர வில்லை. தினமும் 4 கி.மீ., சென்று குடிநீர் எடுத்து வருகின்றனர். இதற்கு முன்பு உப்பாறு ஆற்றில் ஊற்று தோண்டி தண்ணீர் எடுத்து வந்தனர். ஆற்றை சுற்றி கருவேல் மரங்கள் வளர்ந்து பெண்களுக்கு பாதுகாப்பற்ற நிலை உள்ளதால், அங்கு செல்ல தயங்கிய மக்கள் ஒரு குடம் குடிநீரை ரூ.25 க்கு வாங்கி பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

மாவட்ட நிர்வாகம், ஊராட்சி ஒன்றிய நிர்வாகத்திடம் பல முறை புகார் அளித்தும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. இதனை கண்டித்து தான் வீடுகளில் கருப்பு கொடி கட்டி அரசை கண்டிக்கும் விதமாக போராட்டம் நடத்தியதாக தெரிவிக்கின்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us