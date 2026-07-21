ரேஷன் பொருள் எடை குறைவு விற்பனையாளர்கள் புகார்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:02 PM
இளையான்குடி,ஜூலை 22-
இளையான்குடி ரேஷன் கடைகளுக்கு அனுப்பப்படும் பொருட்களின் எடை குறைவதாக விற்பனையாளர்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர்.
இளையான்குடி தாலுகாவில் உள்ள ரேஷன் கடைகளுக்கு கண்ணமங்கலம் அருகே உள்ள இளையான்குடி நுகர் பொருள் வாணிப கிடங்கில் இருந்து அரிசி, சர்க்கரை,துவரம் பருப்பு உள்ளிட்ட பொருட்கள் லாரிகள் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது.இதில் மூடைகளை இறக்கும் போது ஒவ்வொரு மூடையிலும் 2 கிலோ முதல் 5 கிலோ வரை எடை குறைவாக இருப்பதால் மக்களுக்கு சரியான அளவில் ரேஷன் பொருட்களை வழங்க முடியாமல் தவித்து வருவதாகவும், மேலும் ரேஷன் கடைகளில் சேகரமாகும் காலி சாக்குகளை இளையான்குடி நுகர்வோர் வாணிப கிட்டங்கியில் ஒப்படைக்கும் போது அங்குள்ள சிலர் பணம் கேட்பதாகவும் விற்பனையாளர்கள் மாவட்ட கலெக்டருக்கும்,கூட்டுறவுத்துறை அதிகாரிகளுக்கும் புகார் மனு அனுப்பியுள்ளனர்.