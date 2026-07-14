திருப்புத்துாரில் தேரோடும் வீதியில் மின் கேபிள் பதிக்க கோரிக்கை
திருப்புத்துாரில் தேரோடும் வீதியில் மின் கேபிள் பதிக்க கோரிக்கை
ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:32 PM
திருப்புத்துார்,ஜூலை 14-
திருப்புத்துாரில் தேரோடும் வீதிகளில் பூமிக்கு கீழே மின் கேபிள் பதிக்கும் திட்டத்தை செயல்படுத்த பொதுமக்கள் கோரியுள்ளனர்.
திருப்புத்துாரில் ஆண்டு தோறும் வைகாசி விசாக விழாவை முன்னிட்டு தேரோட்டம் நடைபெறும். தேரோடும் வீதிகளில் மாலையில் மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டு மின் தடை அமலில் இருக்கும். அப்பகுதியில் மின் விநியோகம் சீராக சில மணி நேரம் ஆகும். மழை காலங்களில் இப்பணியை செய்ய மின்பணியாளர்கள் மிகவும் சிரமத்திற்குள்ளாவார்கள். இதனால் இப்பகுதியில் மட்டும் தேவையான இடங்களில் பூமிக்கடியில் மின்விநியோகம் செய்ய தேவையான கேபிள் பதிக்க திட்டமிடப்பட்டது.
பல ஆண்டுகளாகியும் இத்திட்டம் அறிவிப்புடன் நின்று விட்டது.
மின் துறையினர் கூறுகையில்,‛ முன்னரே இத்திட்டத்திற்கான மதிப்பீடு தயாராகி விட்டது. அதற்கான தொழில்நுட்ப மற்றும் நிதி அனுமதியும் ஆகி விட்டது. ஆனால் திட்டத்திற்கான பூமிக்கடியில் பதிக்க தேவையான கேபிள் சப்ளை இல்லாததாலும், கேபிள் பதிக்கப்படும் நெடுஞ்சாலைப் பகுதியில் பள்ளம் வெட்டி சீரமைப்பதற்கான கட்டணம் நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கு செலுத்தாதாலும் திட்டம் செயல்படுத்தாமல் உள்ளது’ என்றனர். இத்திட்டத்தை விரைவுபடுத்த மின்துறையினர் தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க பொதுமக்கள் கோரியுள்ளனர்.