வண்டல் மண் எடுக்க அனுமதி வழங்கிய வருவாய்த்துறை

ADDED : ஆக 07, 2026 05:11 PM
இளையான்குடி, ஆக.8-
தினமலர் செய்தி எதிரொலியாக இளையான்குடி தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள கண்மாய்களில் வண்டல் மண் எடுக்க வருவாய்த் துறையினர் அனுமதி வழங்கியுள்ளனர்.
இளையான்குடி தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட கண்மாய்களில் கிடைக்கும் வண்டல் மண்ணை விவசாய நிலங்களில் கொட்டுவதற்கும்,புதிதாக வீடுகள் கட்டும் இடங்களில் உள்ள பள்ளங்களை நிரப்புவதற்கு தேவைப்படுபவர்கள் வருவாய்த்துறை அலுவலகத்தில் பதிவு செய்து இலவசமாக பெற்று வந்தனர். இந்நிலையில் கடந்த வாரம் பதிவு செய்தவர்களுக்கு அனுமதி வழங்க வருவாய்த்துறை தாமதப்படுத்துவதாக விவசாயிகள் புகார் தெரிவித்தனர். நேற்று தினமலர் நாளிதழில் இது குறித்த செய்தி வெளிவந்தது. இதனை தொடர்ந்து வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் நேற்று கடந்த 4ம் தேதி வரை வண்டல் மண் கேட்டு விண்ணப்பித்த தகுதியுள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் அனைவருக்கும் வண்டல் மண் எடுப்பதற்கு அனுமதி வழங்கினர்.