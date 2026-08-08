/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ பள்ளி ஆண்டு விழா
ADDED : ஆக 07, 2026 06:01 PM
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தேவகோட்டை, ஆக.
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தேவகோட்டை மரியன்னை பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி ஆண்டு விழா தாளாளர் பாத்திமாமேரி தலைமையில் நடந்தது. தமிழாசிரியை ஜெனிதா வரவேற்றார். தலைமை ஆசிரியர் எலிசபெத் அறிக்கை வாசித்தார். உதவி தலைமையாசிரியை சகாயராணி அறிக்கை வாசித்தார். சென்னை வித்யா ரத்னா பள்ளி நிறுவனர் விஜய் லெட்சுமி பரிசுகளை வழங்கினார். பேராசிரியர் லாவண்யா சிறப்புரையாற்றினார். விழாவில் வட்டார அதிபர் சந்தியாகு, பாதிரியார் வின்சென்ட் அமல்ராஜ், தாளாளர் அந்தோணிச்சாமி, பள்ளி புரவலர் ராமகிருஷ்ணன், பெற்றோர் ஆசிரியர் கழக செயலாளர் சபாரத்தினம்,: வர்த்தக சங்க தலைவர் மகபூப்பாட்சா, வட்டார கல்வி பயிற்றுனர் ராஜசேகர், தலைமையாசிரியை ஜெயராணி, எஸ்.எஸ்.ஐ. கலா பங்கேற்றனர்.