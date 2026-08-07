சேவை வரி சீர்திருத்த கருத்தரங்கு

ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:21 PM
காரைக்குடி, ஜூலை 31-
காரைக்குடி அழகப்பா பல்கலை சுற்றுலா மற்றும் உணவகம் மேலாண்மை துறை, இந்திய சமூக அறிவியல் கழகம் சார்பில் சுற்றுலாவிற்கான வரி, கிராமப்புற சமூக பொருளாதார மேம்பாட்டிற்கான சரக்கு மற்றும் சேவை வரி சீர்திருத்தங்கள் என்ற தலைப்பில் கருத்தரங்கு தொடக்க விழா நடந்தது. சுற்றுலாத்துறை தலைவர் ராஜன் சின்னா வரவேற்றார். அழகப்பா பல்கலை துணை வேந்தர் ரவி கருத்தரங்கிற்கு தலைமையேற்றார்.
திண்டுக்கல் காந்திகிராம பல்கலை துணைவேந்தர் பஞ்சநாதம் விழாவை தொடங்கி வைத்து பேசினார். அதில், உலகத்தில் உள்ள 231 முக்கிய சுற்றுலா தளங்களில் இந்தியா எட்டாவது இடத்தில் உள்ளது. ஆண்டுதோறும் 30 லட்சம் மக்கள் இந்தியாவை சுற்றிப் பார்க்க வருகின்றனர். மாணவர்கள் சுற்றுலா வழி காட்டியாக பயிற்சி பெற்று வேலைவாய்ப்பை பெற வேண்டும். என்றார். கர்நாடக மத்திய பல்கலை சுற்றுலாத் துறை தலைவர் அங்கதி ரகு பேசுகையில், வரி என்பது மனித இனத்தின் மதிப்புமிக்க நாகரீகமாக போற்றப்படுகிறது. வரி ஓர் அரசின் அடித்தளமாகும். வரியின் மூலமே அரசு மக்களுக்கு பல நல்ல திட்டங்களை செயல்படுத்துகிறது. சுற்றுலாவின் மூலம் நாட்டிற்கு அந்நிய செலவாணி அதிகமாக கிடைக்கிறது என்றார்.