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ரயில்வே ஸ்டேஷனை சுற்றி ஆறாக ஓடும் கழிவு நீர் பயணிகள் அவதி

ரயில்வே ஸ்டேஷனை சுற்றி ஆறாக ஓடும் கழிவு நீர் பயணிகள் அவதி

ADDED : ஆக 09, 2026 04:52 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 04:52 PM

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திருப்புவனம்,ஆக.10-–

திருப்புவனம் ரயில்வே ஸ்டேஷனை சுற்றிலும் கழிவு நீர் ஆறாக ஓடுவதால் பயணிகள் தவிப்பிற்குள்ளாகியுள்ளனர்.

திருப்புவனத்தில் இருந்து மதுரை, மானாமதுரை, பரமக்குடி , ராமேஸ்வரம், ராமநாதபுரத்திற்கு கல்வி, வேலை வாய்ப்பு, மருத்துவம், அரசு பணி உள்ளிட்டவற்றிற்காக தினசரி ஏராளமானோர் சென்று வருகின்றனர். கட்டணம் குறைவு என்பதால் பலரும் ரயில் பயணத்தையே விரும்புகின்றனர். மதுரையில் இருந்து ராமேஸ்வரத்திற்கு இரு வழி தடங்களில் பயணிகள் ரயில் இயக்கப்படுகிறது. ரயில்வே ஸ்டேஷனை சுற்றி கடந்த 10 நாட்களுக்கும் மேலாக கழிவு நீர் முழங்கால் அளவு தேங்கி நிற்கிறது . இதனால் பயணிகள் ரயில்வே ஸ்டேஷன் செல்ல முடியவில்லை. டூவீலரில் வருபவர்கள் சாக்கடை நீரில் தடுமாறி விழுகின்றனர். பேரூராட்சியில் பலமுறை புகார் அளித்தும் கழிவு நீரை அகற்ற எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. பல நாட்களாக கழிவு நீர் தேங்கி கிடப்பதால் ஆழ்துளை கிணறுகளிலும் கழிவு நீர் இறங்கி நிறம் மாறியதுடன் துர்நாற்றம் வீசி பயன்படுத்தவே முடியவில்லை. எனவே பேரூராட்சி நிர்வாகம் கழிவு நீரை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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