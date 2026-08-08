வனத்தில் தண்ணீரின்றி விலங்குகள் தவிப்பு தொட்டிகள் அமைத்த சமூக ஆர்வலர்
வனத்தில் தண்ணீரின்றி விலங்குகள் தவிப்பு தொட்டிகள் அமைத்த சமூக ஆர்வலர்
ADDED : ஆக 07, 2026 03:43 PM
இளையான்குடி, ஆக.8-
இளையான்குடி மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் போதிய மழை இல்லாததால் வனப்பகுதிகளி தண்ணீர் தட்டுப்பாடு காரணமாக பறவைகள் மற்றும் வனவிலங்குகள் அலையும் நிலையில், சமூக மற்றும் இயற்கை ஆர்வலர் அப்துல் மாலிக் சொந்த செலவில் குடிநீருக்கு ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளார். இளையான்குடி அப்துல் மாலிக் 48, கடந்த பல ஆண்டுகளாக இயற்கை பாதுகாப்பு மற்றும் சமூக சேவைகளில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகிறார். குறிப்பாக மரக்கன்றுகளை நடுதல், கண்மாய் கரைகள் மற்றும் நீர்நிலைகளில் பனை விதைகளை நடுதல், அழிந்து வரும் நீர்வழித்தடங்களை மீட்டெடுத்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். வனப்பகுதிகளில் வாழும் பறவைகள் மற்றும் வனவிலங்குகளின் தண்ணீர் தேவையை கருத்தில் கொண்டு பல்வேறு இடங்களில் குடிநீர் வசதி ஏற்படுத்தி வருகிறார்.ஆங்காங்கே குழிகளைத் தோண்டி, அதன் மீது தார்பாய் அமைத்து வெளியில் இருந்து தண்ணீரை கொண்டு வந்து சேமித்து வருகிறார்.
அப்துல் மாலிக் கூறியதாவது:
மனிதர்களுக்கு குடிநீர் எவ்வளவு முக்கியமோ, அதேபோல் வனவிலங்குகள் மற்றும் பறவைகளுக்கும் தண்ணீர் மிகவும் அவசியம். மழை இல்லாத காலங்களில் வனப்பகுதிகளில் இயற்கையான நீராதாரங்கள் வறண்டு விடுவதால் பல உயிரினங்கள் தண்ணீரைத் தேடி நீண்ட தூரம் செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது.அதனால் என்னால் முடிந்த அளவிற்கு எனது சொந்த செலவில் தண்ணீர் ஏற்பாடுகளை செய்து வருகிறேன் என்றார்.