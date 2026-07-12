/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ பள்ளி முன் கழிவு நீர் மாணவர்கள் அவதி
ADDED : ஜூலை 11, 2026 09:42 PM
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சிங்கம்புணரி, ஜூலை 12-
சிங்கம்புணரியில் பள்ளி முன் ஓடும் கழிவுநீரால் மாணவர்கள் வகுப்பறையில் மூக்கை பிடித்துக் கொண்டே பாடம் படிக்கும் நிலை உள்ளது.
இங்குள்ள அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் 800 க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் படிக்கின்றனர். இப்பள்ளியை ஒட்டி என்.ஜி.ஓ., காலனி பஸ் ஸ்டாப் அருகே கழிவுநீர் கால்வாய் சந்திப்பு உள்ளது. நகரில் இருந்து வரும் அனைத்து கழிவும் இங்கு தேங்கி துர்நாற்றம் வீசுகிறது. வகுப்பறையில் படிக்கும் மாணவர்களை அதிகம் பாதிக்கிறது. இதனால் மாணவர்கள் மூக்கை பிடித்துக் கொண்டு பாடம் படிக்கும் அவலம் உள்ளது. கால்வாயை தூர்வாரி சீரமைத்து கழிவுநீர் தேங்காதவாறு நடவடிக்கை எடுக்க பெற்றோர் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.