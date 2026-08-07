ஆசிரியர் சங்கம் ஆர்ப்பாட்டம்   

ADDED : ஜூலை 24, 2026 06:45 PM
படம் உண்டு சிவகங்கை, ஜூலை 25-கட்டாய கல்வி சட்டத்தில் திருத்தம் உட்பட 6 கோரிக்கையை வலியுறுத்தி சிவகங்கையில் இந்திய பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டமைப்பினர் ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர். முதன்மை கல்வி அலுவலகம் முன் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு இந்திய பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டமைப்பு ஒருங்கிணைப்பாளர் நாகராஜன் தலைமை வகித்தார்.
இடைநிலை ஆசிரியர் சங்க மாவட்ட பொருளாளர் நரசிம்மன் வரவேற்றார். ஆரம்ப பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி மாவட்ட செயலாளர் சகாயதைனேஷ், முதுநிலை பட்டதாரி ஆசிரியர் கழக மாவட்ட செயலாளர் தயானந்தன், உயர், மேல்நிலை பள்ளி பட்டதாரி ஆசிரியர் கழக மாவட்ட செயலாளர் சேவுகமூர்த்தி முன்னிலை வகித்தனர். ஆரம்ப பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி மாநில துணை தலைவர் ஆரோக்கியராஜ், முதுநிலை பட்டதாரி ஆசிரியர் கழக மாநில துணை தலைவர் சுரேஷ் கண்ணா, உயர், மேல்நிலை பள்ளி பட்டதாரி ஆசிரியர் கழக மாநில செயலாளர் ஆர். முத்துச்சாமி, இடைநிலை ஆசிரியர் சங்க மாநில துணை தலைவர் தவமணி செல்வம் வாழ்த்துரை வழங்கினர். இடைநிலை ஆசிரியர் சங்க மாநில பொது செயலாளர் ஏ.சங்கர் சிறப்புரை ஆற்றினார்.